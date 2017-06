Kukal: Plíšková může být silná jednička, tohle Kerberová nezvládla

Líbilo se vám čtvrtfinálové představení Karolíny Plíškové proti Garciaové?

„Už hrála velmi dobrý zápas kolo předtím s nebezpečnou Paraguaykou (osmifinále s Veronicou Cepedeovou). Tam ukázala, že si na antuce začíná mnohem víc věřit, bylo to pro ni velmi těžké, mohla tam hodně ztratit. Garciaová je nebezpečná hráčka, ale poměrně labilní. Oproti ní je Karolína absolutně psychicky odolná, hraje jistě. Ve čtvrtfinále podala velice solidní výkon, teď proti Halepové má velké šance.“

Takže ji porazí a stane se světovou jedničkou?

„Ona a Halepová jsou dvě hráčky, které by mezi nejlepší patřily stejně, i kdyby ve špičce mohly zůstat všechny šampionky (Serena Williamsová, Kvitová, Azarenková, Šarapovová). Současný ženský tenis má problém, že má velmi málo osobností. Karolína mezi ně patří.“

Ustojí ohromný tlak související s takovou velkou šancí?

„Ona se toho nemusí bát, světovou jedničkou se podle mě stane stejně, i kdyby se jí to nepovedlo v Paříži na antuce. Mediálně je to samozřejmě nesmírně zajímavé. Jde o její nejdůležitější zápas v kariéře. Hraje přímý zápas o první místo, to z českých hráčů zažil naposledy Petr Korda, který hrál o první místo dvakrát. Jednou ve Wimbledonu, jednou v Key Biscane poté, co ovládl Australian Open (1998). Ona s její povahou ale stejně ví, že na to dosáhne dřív nebo později.“

Proč myslíte?

„Momentálně jí na okruhu konkuruje jen jedna hráčka - tou je Halepová. Na rozdíl od Karolíny potřebuje turnaj vyhrát, aby byla první hned po Paříži. Pak se ale bude hrát na trávě, kde je Karolína určitě lepší hráčka, než Halepová.“

Může Karolína přelstít Halepovou i na antuce?

„Ona je nebezpečná, ve čtvrtfinále proti Svitolinové vyhrála téměř ztracený zápas. Na druhou stranu dostala zabrat a s Plíškovou hrají hned den poté, to je výhoda pro Karolínu. Svitolinovou (poraženou od Halepové) by porazila určitě, Halepová je momentálně antukovou jedničkou, to bude těžší. Ale šance tam jsou. Když bude Karolína držet servis, na soupeřku bude vyvíjený velký tlak.“

Co zápas rozhodne?

„Halepová hraje rychle, rozhazuje to. Důležitý bude pohyb Karolíny, ten je teď mimořádně dobrý, takhle se hýbat jsem ji ještě neviděl. Halepová nedělá moc vítězných míčů, hraje strojově, nic mimořádného zabijáckého. Naopak Karolína má stále rezervy, ze základní čáry může dělat ještě víc bodů. A stále ještě neservíruje tak, jak umí.“

Může být Plíšková světovou jedničkou delší čas?

„Obě hráčky usilují o první místo na světě, to je zaviněné slabou jedničkou Kerberovou. Myslím si, že Karolína naopak bude silná jednička, nic podobného se jí nestane. Kerberová svou roli absolutně nezvládla.“

Vydrží pak na trůnu?

„Určitě, teď s touhle šancí ani nepočítala. Ona si na antuce moc nevěřila, v Paříži toho v minulých letech moc nevyhrála. Díky tomu, že byla druhá nasazená, měla poměrně lehký los, navíc se lepší každý zápas. Potom přejde na travnatou sezonu, to jí nesmírně vyhovuje. Na trávu má perfektní hru, je šikovná i u sítě, i když tam zatím málo chodí.“

Pak by se o první místo mohla prát s Petrou Kvitovou, když zvládne návrat na kurty.

„Jakmile Petra popracuje na servisu, může být zpátky. Pro český tenis je to úžasné, máme k nim i plno u juniorek. Kéž by bylo něco podobného i u mužů, kde je to ale podstatně těžší.“