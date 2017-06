Plíšková před semifinále: Dny volna nemusím. Teď se ukáže dobrý hráč

Pět výher na antuce v řadě by mohlo Plíškové pomoct zbavit se nálepky, že na tomto povrchu neumí. "To nevím. Ale asi už jo. Zlepšila jsem se hodně pohybem. I když to někdy není tenisově nejlepší, tak mi vyhraný zvládnutý zápas hodně pomůže. Je to pak celkově lepší, jsem agresivnější a pohybem na antuce se teď cítím nejlíp, co jsem na antuce odehrála," řekla po výhře nad Garciaovou.

Stále se cítí trošku zvláštně. Zdaleka nehraje tenis, jaký by si představovala a je schopna předvádět na tvrdých površích. "Je to solidní, ale ne nejlepší. Pro mě je to na antuce složitější. Hlavní je vyhrávat. Pak je jedno, jak se cítíte," usmála se.

První čtyři kola proti slabším soupeřkám vybojovala, proti Garciaové přidala dobrý servis, tlak z forhendu a klid v důležitých okamžicích. "Vypadám uvolněně, viděla jsem se v televizi, ale není to tak vnitřně vždycky. Snažím se neukazovat emoce a věřím, že to můžu dokázat. Chci být agresivní a jdu do toho," řekla pětadvacetiletá tenistka.

Přesně to ukázala proti Francouzce. První set ukončila odvážným bekhendem do rohu. Forhend jí pomohl odvrátit brejkbol ve druhé sadě i využít mečbol. Pokaždé při úderech hrála po lajně, jak ji k tomu nabádá trenér David Kotyza. "Trošku mě do toho přemlouvá. Ne že bych se bála, ale někdy mě napadne spíš zahrát křížem. Ale když lajnu dobrým rychlým úderem trefím, je to většinou bod," uvedla.

Na grandslamech se dlouho nemohla prosadit. Až loni prorazila finálovou účastí na US Open, v lednu byla ve čtvrtfinále v Austrálii a nyní je v semifinále. "Nic nepřichází samo. Možná někdo uspěje na prvním grandslamu v životě, ale já si to musela párkrát zkusit, abych pak mohla projít daleko. Chvíli mi to trvalo a vím o tom, ale teď jsem šťastná. Víc si věřím, že můžu dojít daleko. I tady," zjistila Plíšková.

Semifinále ji čeká hned den po čtvrtfinále. Ale nevadilo jí, že nemá před zápasem den volna. "Dny volna úplně nemusím. Někdy se hodí, ale vyhovuje mi to takhle. Jsem ráda, že hraju," ujistila Plíšková.

V hlavě se snažila přepnout na semifinále s Rumunkou Simonou Halepovou. Půjde o finále. O světovou jedničku. A velké zápasy má ráda. "Samozřejmě," kývla a dodala: "Teď se ukáže, kdo je dobrý hráč, kdo umí zariskovat."