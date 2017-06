Soupeřka Halepové? Ostapenková má více winnerů než Murray či Nadal

Jeleně Ostapenkové je čerstvě dvacet let, také ona nyní obrací všechny předpovědi naruby a coby 47. hráčka světa jde po premiérovém titulu kariéry. A opět rovnou po tom grandslamovém z Roland Garros. Dnes od 15.00 se o něj porve se Simonou Halepovou.

Rumunka v semifinále přemohla Karolínu Plíškovou, která by prý vsadila i vlastní dům na to, že se Halepová dnes stane šampionkou a světovou jedničkou. Jenže žena, která něco ví o tom, jak se v Paříži vítězí, tedy sedminásobná šampionka Chris Evertová, tak kategorická není.

„S touto mladou slečnou jsme svědky něčeho výjimečného. Mám husí kůži, když ji vidím vítězit. Viděla jsem, jak se za mlada prosazovaly Martina Hingisová, Steffi Grafová či Monica Selešová a ona mi je svou nebojácností připomíná,“ líčí Američanka.

„Každým zápasem rostu. Myslím, že bych se nedostala do finále, kdybych nehrála lépe a lépe. Doufám, že to dokážu ve finále ještě posunout,“ věří Lotyška, jež se poprvé dostane do světové dvacítky. Za účast ve finále má jisté 18. místo, triumf by ji posunul až na 12. pozici.

Pomáhá i taneční průprava

Když vidíte, jak chladnokrevně si Ostapenková, jejíž otec hrál fotbal, počíná v Paříži, je pět měsíců starý zážitek k pousmání. Tehdy na Australian Open ve 3. kole vedla 5:2 ve třetí sadě nad Karolínou Plíškovou, dvakrát podávala na vítězství. Prohrála a pak v šatně překvapila českou hráčkou roztomilým gestem.

„Přišla za mnou a povídá: Já byla tak hrozně nervózní. Koukala jsem, normálně se o takových věcech mezi sebou nebavíme,“ vyprávěla tehdy Plíšková. I melbournská lekce zformovala Lotyšku s copem do odvážnější a sebevědomější hráčky, jež bombarduje kurty Roland Garros.

Ano, jen tak se dá popsat tenis, který v Paříži předvádí. Když Petra Kvitová v roce 2011 trefila cestou za prvním wimbledonským titulem 233 winnerů, byla to palba, nad níž zůstával rozum stát. Za šest zápasů letošního Roland Garros nasbírala Ostapenková 245 vítězných úderů. Na antuce, z níž se míče odrážejí s mnohem menší rychlostí než na trávě…

Zaměřit míč a prásk, tak jde popsat taktika. Zvlášť z forhendové strany bije svěřenka Španělky Anabel Medinaové do míče jak kladivem. Lotyška má na kontě dvakrát tolik winnerů než její dnešní sokyně Halepová, a nejen to. Ani Nadal, Murray či Thiem netrefili víc vítězných míčů než Ostapenková.

Té pomáhá i taneční průprava z dětství. Sedm let se věnovala rovnocenně tenisu a klasickému tanci, dodnes si prý oblíbenou sambou vylepšuje práci nohou na kurtu.

Co zatančí dnes ve finále? Čardáš, či smuteční valčík?