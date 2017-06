Jak šel čas s Nadalem: DESET triumfů antukového krále na French Open

Rafael Nadal má na svém kontě neuvěřitelných deset vítězství • FOTO: sport

"Kdybych se ráno probudil a věděl, že mám hrát proti Nadalovi, na kurt bych snad ani nechodil." Tuto větu nedávno pronesl kouč Novaka Djokoviče Andre Agassi. A jsou to slova, která vystihují vše. Jednatřicetiletý Malorčan dokázal něco, co by bylo před pár lety považováno prakticky za nemožné. Nejtěžší turnaj světa vyhrál desetkrát a jeho zápasová bilance 79:2 mluví za vše. Podívejte se na všechny jeho triumfy na French Open.