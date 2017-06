Nadal a French Open 2017? Soupeři jako komparz, nejvíce získali osm her

1. KOLO: Benoit Paire

VÝSLEDEK: 6:1, 6:4, 6:1

ČAS: 1:54

Na první kolo docela nepříjemný soupeř. Benoit Paire je 45. tenistou světa, když má den, potrápí kohokoliv. Proti Nadalovi se však mohl vyspat jak chtěl, nebylo mu to nic platné. Stejně jako dalším jeho šesti kolegům.



Za pouhou 1 hodinu a 54 minut podlehl 1:6, 4:6, 1:6 a to v té době ještě nemohl tušit, že to bude pro Nadala jeden z těch těžších zápasů.