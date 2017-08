US Open ONLINE: Kvitová i Plíšková postoupily. Chystá se Veselý

Tenistka Petra Kvitová vstoupila vítězně do grandslamového turnaje US Open. Třináctá nasazená Češka zdolala Jelenu Jankovičovou ze Srbska 7:5, 7:5. Uspěla i Kristýna Plíšková, která při návratu na US Open po třech letech porazila v 1. kole v New Yorku Japonku Misu Egučiovou dvakrát 6:2. Naopak Tereza Martincová vypadla jednoznačně po prohře 0:6 a 1:6 s favorizovanou Caroline Garciaovou. Od 22:10 nastoupí první mužský český zástupce Jiří Veselý, který vyzve Borna Čoriče.