US Open ONLINE: Plíšková i Strýcová postupují, obhájkyně Kerberová končí

Světová tenisová jednička Karolína Plíšková postoupila na US Open s přehledem do druhého kola. Loňská finalistka posledního grandslamu sezony zdolala na největším kurtu Arthura Ashe Magdu Linetteovou z Polska 6:2 a 6:1. První duel už zvládla také Barbora Strýcová, která si poradila s Japonkou Misaki Doiovou 6:1, 6:3 a při své jedenácté účasti zvládla počtvrté první kolo. Kateřina Siniaková bojuje s nasazenou čtyřkou Jelenou Svitolinovou, jejich duel ale přerušil déšť, který může posunout i další české zápasy. Do hry by měli zasáhnout i Tomáš Berdych, kvalifikant Václav Šafránek, Markéta Vondroušová, Lucie Šafářová a Denisa Allertová.