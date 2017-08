US Open: Plíšková i Strýcová postupují, Kerberová končí. Zbytek odkládá déšť

Světová tenisová jednička Karolína Plíšková postoupila na US Open s přehledem do druhého kola. Loňská finalistka posledního grandslamu sezony zdolala na největším kurtu Arthura Ashe Magdu Linetteovou z Polska 6:2 a 6:1. První duel zvládla také Barbora Strýcová, která si poradila s Japonkou Misaki Doiovou 6:1, 6:3 a při své jedenácté účasti zvládla počtvrté první kolo. Kateřina Siniaková bojovala o udržení naděje s nasazenou čtyřkou Jelenou Svitolinovou, jejich duel ale přerušil déšť. Kvůli špatné předpovědi nakonec pořadatelé odložili všechny nerozehrané zápasy (mimo centrkurtu, kde se hraje pod střechou). Do hry tak už nezasáhnou Tomáš Berdych, kvalifikant Václav Šafránek, Markéta Vondroušová, Lucie Šafářová ani Denisa Allertová.