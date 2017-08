Čtyři grandslamy, čtyři úspěšné starty. Skvělé, raduje se Strýcová

PŘÍMO Z NEW YORKU | I v jednatřiceti letech můžete posouvat své hranice. Barbora Strýcová letos poprvé v kariéře vyhrála na všech grandslamových turnajích první kolo. Tečku za výletem na trase Melbourne - Paříž - Londýn - New York udělala při vstupním zápase US Open. V tom přemohla Japonku Misaki Doiovou hladce 6:1, 6:3.

První grandslamová kola máte letos stoprocentní, poprvé v kariéře. Čeho je to známka?

„Ani nevím. Snažím se na ně být připravená, trénovat, abych naladila formu na grandslam. První kolo je vždycky nejtěžší pro všechny, ať je to Nadal, já nebo kdokoli jiný. Proto jsem hrozně ráda, jak je letos zvládám. Hlavně jsem ale dneska ráda, že jsem stihla dohrát před deštěm.“

Už v průběhu utkání ale začalo kapat.

„A to bylo hrozně nepříjemný. Za stavu 6:1, 4:0 jsem udělala pár zbytečných chyb, ona uhrála game a začalo pršet. To jsem trošku znejistěla. Ale naštěstí mi hodně pomohl servis. Jsem ráda, jakým stylem jsem to doservírovala.“

Na posledních dvou turnajích jste vypadla v 1. kole. Byla jste na pochybách o své formě?

„Ani ne. V Torontu jsem odehrála dva dobrý zápasy, a pak dostala na prdel od Simony (Halepové). V Cincinnati mě porazila Makarovová, která má dobrou betonovou sezonu a já se ten den cítila opravdu špatně. S Kasatkinovou v New Havenu už jsem hrála svůj tenis, měla jsem ze zápasu celkem dobrý tenis. I tady se cítím fajn a těším se na další kolo.“

V hlavní soutěži US Open jste vyhrála teprve šestý zápas v kariéře. Dřív vám americký grandslam nešel, poslední sezony se ale v New Yorku lepšíte. Zvykáte si na zdejší hukot?

„Docela jo. A zvlášť dneska se to hodilo. Hrála jsem na kurtu číslo 5, kolem kterého pořád chodí lidi, a vy je periferně vidíte. Je těžké se v tom soustředit. Tomáš (trenér Krupa) mě už před zápasem nabádal, ať si lidí nevšímám. Je ale složité, když hrajete výměnu a kolem chodí lidi. Tady ten turnaj je prostě velká show, všude je humbuk, nenajdete tady kousek ticha. Ale už si fakt zvykám.“