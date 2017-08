Dala bych si 5 bodů z 10, oznámkovala se Plíšková za start v US Open

PŘÍMO Z NEW YORKU | První kolo US Open, to byl pro favoritky rozbouřený oceán. Ztroskotaly v něm Simona Halepová, obhájkyně Angelique Kerberová či Britka Johanna Kontaová. O to víc mohl Karolínu Plíškovou těšit poklidný start na hlavním newyorském stadionu. První set hrála pod širým nebem, druhý kvůli dešti pod střechou. To byla jediná zápletka jinak autoritativního vstupu světové jedničky a loňské finalistky do turnaje (6:2, 6:1 proti Polce Magdě Linetteové).

Jak byste se za vstup do turnaje oznámkovala?

„Myslela jsem si, že to nebylo tak špatné, ale reakce mého týmu nebyly úplně dobré. (smích) Ale oznámkuju se sama – 5 z 10 bodů. To je na první kolo v pohodě.“

Šila s vámi před zápasem tréma?

„Před zápasem docela jo. Před každým grandslamem jsem trochu nervózní a zvlášť tady, kde obhajuji tolik bodů. Vzhledem k okolnostem jsem to zvládla OK.“

Jak se hraje, když vám uprostřed zápasu zatáhnou střechu?

„Už jsem to, myslím, zažila. I hodně jiných turnajů má střechy, třeba Tokio. Tohle byl ale celkem rychlý proces. Najednou byla větší tma, oproti pohledu do nebe to byl velký rozdíl. Chvíli jsem se proto prala s prvním servisem, protože se mi míček při nadhozu ztrácel. Ale pak už to bylo v pohodě.“

Za každé eso věnujete 200 eur Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole. V utkání jste jich trefila osm. Vzpomenete si během duelu na tenhle závazek?

„Myslela jsem na to. Servis mi tolik nešel, takže jsem byla ráda hned za první eso, alespoň že bylo jedno. V důležitých momentech jsem na to nemyslela, ale při mečbolu byl můj druhý servis pro nadaci.“ (smích – Plíšková dala eso z přiriskovaného druhého servisu)

Jak tenhle nápad vůbec vznikl?

„Michal (snoubenec a manažer Hrdlička) s tím přišel. Už jsem s nadací měla jeden turnaj a chceme se tomu během roku věnovat víc. Ráda pomůžu, servis je pro mě největší zbraň, podle mě je to docela dobrý nápad. Měla jsem už něco takového v hlavě dávno. Ale záleží na tom, jaké máte jméno a jaké vyděláváte peníze. Teď už mám na to jméno celkem dobré, vydělám dost. Je na místě někomu pomoct.“