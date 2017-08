Senzace byla blízko! Federer se nadřel s mladíkem: Možná jsem měl strach

Švýcarský tenista Roger Federer se při návratu na US Open na postup pořádně nadřel. Pětinásobný vítěz závěrečného grandslamu sezony potřeboval pět setů, aby v prvním kole porazil šest minut před půlnocí domácího devatenáctiletého mladíka Francese Tiafoea po setech 4:6, 6:2, 6:1, 1:6 a 6.4.

Federer se pod zataženou střechou dvorce Arthura Ashe nemohl dostat do tempa, ztratil hned svůj první servis a nadšeně a tvrdě hrající soupeř, který je až na 70. místě světového žebříčku, získal úvodní set. Až po brejku na 3:1 ve druhé sadě začal Švýcar dominovat, vyhrál druhý a jasně i třetí set a zdálo se, že má duel pod kontrolou. Ve čtvrtém ale jakoby z rytmu vypadl a uhrál jen jeden game.

"Rozjížděl jsem se pomalu, navíc Frances hrál velmi dobře," uvedl Federer. "Možná jsem měl i trochu strach, jak jsou na tom záda, se kterými jsem měl před pár týdny problémy. Ale postupně jsem na to přestal myslet," dodal devatenáctinásobný grandslamový vítěz.

V rozhodující sadě se dostal Federer do vedení 3:1, ale za stavu 5:3 poslal při prvním mečbolu volej do autu a servis ztratil. O hru později při soupeřově podání už uspěl, při třetím mečbolu trefil Tiafoe síť a favorit po dvou hodinách a 37 minutách slavil postup.

"V pátém setu je to loterie a tentokrát se štěstí přiklonilo na moji stranu. Navíc abyste vyhrál pětisetový zápas, musíte být v pohodě. Mně se to povedlo, takže věřím, že mi to dodá důvěru nejen po zdravotní stránce, ale také z pohledu mojí hry," řekl Federer. "Vyhrál o pověstný vlásek," prohlásil Tiafoe.

Federer loni US Open nehrál, jelikož po Wimbledonu předčasně ukončil sezonu. Letos se vrátil ve velkém stylu. Vyhrál lednové Australian Open, vynechal antukovou sezonu a poté bez ztráty setu triumfoval na trávě ve Wimbledonu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku:

Dvouhra - 1. kolo:

Federer (3-Švýc.) - Tiafoe (USA) 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4.