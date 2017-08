ONLINE: Berdych kraloval, o postup hrají Vondroušová i Allertová

Tomáš Berdych letos i napotřetí porazil na grandslamu Ryana Harrisona. V prvním kole US Open v New Yorku Američana zdolal 6:4, 6:2 a 7:6. Skončila Kateřina Siniaková, která nedotáhla do úspěšného konce snahu o překvapení. V dohrávce 1. kola vedla nad turnajovou čtyřkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny ve třetí sadě 2:0, ale duel prohrála 0:6, 7:6 a 3:6. Hned v prvním kole skončil i grandslamový debut Václava Šafránka. Zápas prvního kola rozehraje světová deblová jednička Lucie Šafářová, Markéta Vondroušová, a Denisa Allertová.