US Open: Kvitová zářila a je ve třetím kole, Šafářová zvládla maraton

Petra Kvitová postoupila už do třetího kola grandslamového US Open. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu zdolala ve druhém kole v New Yorku Francouzku Alizé Cornetovou suverénně 6:1 a 6:2. Ještě v prvním kole uspěla světová deblová jednička Lucie Šafářová, která porazila šestadvacátou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska 6:7, 6:1 a 6:4. Tomáš Berdych letos i napotřetí porazil na grandslamu Ryana Harrisona, v prvním kole Američana zdolal 6:4, 6:2 a 7:6. Skončila Kateřina Siniaková i Kristýna Plíšková, hned v prvním kole vypadl i grandslamový debutant Václav Šafránek. Postup naopak slaví i Denisa Allertová.

Kristýna Plíšková vypadla druhém kole s turnajovou jednatřicítkou Magdalénou Rybárikovou po prohře dvakrát 6:7. Slovenka tak letos na grandslamech porazila obě sestry. Karolínu Plíškovou zdolala nečekaně ve 2. kole Wimbledonu. "Bohužel se mi nepodařilo ségru pomstít," pokrčila rameny Kristýna Plíšková.

Kvitové stačila na výhru nad Cornetovou hodina. Nastřílela dvaadvacet vítězných míčů a svým agresivním stylem výměnám vládla. "Byl to zatím můj nejlepší zápas na betonu. Dostala jsem ji pod tlak. Ona toho hodně vrátí, ale snažila jsem se jí na kurtu brát čas. Můžu být na sebe pyšná," řekla Kvitová.

Zkomplikovala si jen koncovku. "Dobře jsem podávala, tedy až na můj poslední servis. Při něm jsem dala tři dvojchyby," odhalila problém závěru. Za stavu 5:1 udělala jednu ze zmíněných dvojchyb při prvním mečbolu a pak si podání poprvé v utkání prohrála. Vzápětí ale čistou hrou při servisu soupeřky duel dohrála.

Ve třetím kole narazí na další Francouzku Caroline Garciaovou, s kterou má bilanci 2:2 a naposledy s ní prohrála loni ve finále Fed Cupu. "Jsem ráda, že tady vůbec můžu hrát. A že budu mít další příležitost," doplnila sedmadvacetiletá Kvitová.

Šafářová udolala Estonku ve třech setech

Rovněž levou rukou hrající Šafářová mohla získat i první sadu, ale za stavu 6:5 neudržela servis a zkrácenou hru ztratila poměrem 5:7. Ve druhém setu Šafářová dominovala a i ve třetím rychle vedla 5:2, ale ještě jednou ztratila servis. V desáté hře odvrátila další brejkbol a svým čtvrtým esem v utkání zápas ukončila.

"Byl to těžký zápas, ona je výborná hráčka. V prvním setu jsem udělala trošku zbytečných chyb, druhý set byl super a ve třetím taky až do stavu 5:2. Pak jsem sice ztratila trošku koncentraci, ale naštěstí jsem to dotáhla," řekla Šafářová.

Do druhého kola US Open postoupila Šafářová stejně jako loni a v dalším utkání se střetne s Japonkou Nao Hibinovou. "Moc ji neznám, ale většinou hrají japonské hráčky podobně. Bude se výborně bránit, vrátí spoustu míčů, takže se budou hrát delší výměny. Musím být agresivní a dobře servírovat," plánovala.

Kristýna Plíšková odehrála s Rybárikovou vyrovnané utkání. V dlouhých výměnách ale nakonec více kazila. Šanci prodloužit utkání měla za stavu 6:5 ve druhém setu, ale ani jeden ze tří setbolů při podání Slovenky nevyužila a vzápětí ztratila tie-break. "Nebyl to špatný zápas. Chtěla jsem víc. Základ byl první kolo. Radši bych hrála ve dne a ne v deset večer, ale tady to tak mají. Snad to bude příště lepší," řekla.

Berdych nezaváhal a postupuje

Patnáctý nasazený Berdych letos zdolal Harrisona ve druhých kolech Australian Open i Wimbledonu a do třetice uspěl i v New Yorku. "Očekával jsem to dneska těžší, než to bylo. Paradoxně to byl nejsnadnější zápas ze všech, co jsem s ním hrál. O to jsem radši, že to bylo v Americe, kde je domácím hráčem," řekl Berdych.

Do zápasu špatně vstoupil, prohrával 0:3 a 0:30 při svém servisu. "Na začátku si dovolil docela dost, vlítnul na mě ve velkém stylu, ale byla jen otázka času, kdy se to otočí, a ani set mu to nevydrželo," řekl Berdych.

Vývoj otočil na 5:3 a set získal. Jasně vyhrál i druhou sadu a ve třetí vedl 2:0. Neudržel ale brejk na 4:3 a za stavu 5:6 dokonce odvracel setbol. Situaci zvládl a zápas ukončil esem v tie-breaku.

Jeho dalším soupeřem bude Alexandr Dolgopolov. S Ukrajincem má bilanci 4:1. "On je šikovný, má spoustu úderů, skoro až netenisových, ale to k tomu patří. Nemá rád, když nemá moc času a nemůže hru tvořit. Půjdu do něj, není se čeho moc obávat," řekl Berdych, který loni na US Open chyběl kvůli zánětu slepého střeva a nyní v New Yorku bojuje i o body potřebné k účasti na Turnaji mistrů, o kterou usiluje.

Allertová splnila roli favoritky

Allertová vstoupila do utkání razantně a hned v úvodním gamu měla čtyři brejkboly, podání ale dokázala soupeřce sebrat až ve třetí hře. V prvním setu Švédku připravila o servis ještě dvakrát a čistou hrou proměnila první setbol. Ve druhém setu pak vedla už 4:0, situaci si ale zkomplikovala. Za stavu 5:4 nedokázala zápas dopodávat a o druhý set musela zabojovat v tie-breaku.

Její další soupeřkou bude Naomi Ósakaová, přemožitelka obhájkyně prvenství Angelique Kerberové, a pokud proti Japonce uspěje, vylepší si newyorské maximum. Na grandslamovém turnaji došla nejdál na loňském Australian Open do 3. kola.

Siniaková favoritku trápila

Siniaková začala zápas se Svitolinovou, vítězkou pěti letošních turnajů WTA, v úterý. V prvním setu neuhrála ani game. "Jako bych tam ani nebyla. Nepovedl se mi začátek, možná nervozitou, a hledala jsem se," řekla Siniaková. Druhý set dotáhla do tie-breaku, v kterém byl duel za stavu 1:2 z pohledu české hráčky přerušen kvůli dešti. "Pršelo hrozně málo, ale po lajnách to klouzalo," popsala Češka.

Do dohrávky vstoupila dobře, zkrácenou hru rychle získala a po brejku vedla v rozhodující sadě 2:0. Zpočátku nervózní Svitolinová se ale uvolnila a převzala iniciativu. Siniaková prohrála pět her v řadě a při mečbolu soupeřky poslala return do autu. "Zklamání je veliký.

Obzvlášť, když jsem po tom přerušení dokázala otočit tie-break a začátek třetího setu se mi povedl. Ale ona hraje pořád, a i když jsem vedla 2:0, tak gamy byly hodně dlouhý. Moc mi to mrzí," řekla Siniaková.

Šafránek hrál poprvé hlavní soutěž grandslamu a vůbec mezi elitou, protože dosud se ani jednou nepředstavil ani na akci okruhu ATP. "Byl to zážitek," řekl 210. hráč žebříčku Šafránek a dodal: "Hrál jsem hned s hráčem z desítky a na druhém největším kurtu. Byla to velká změna, ale těšil jsem se. V prvním setu to na mě dolehlo, druhý a třetí jsem se rozehrál a už to bylo solidní," řekl brněnský tenista.

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Čorič (Chorv.) - A. Zverev (4-Něm.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)

Čilič (5-Chorv.) - Mayer (Něm.) 6:3, 6:3, 6:3

Shapovalov (Kan.) - Tsonga (8-Fr.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3)

Isner (10-USA) - Čong Hjon (Korea) 6:3, 6:4, 7:5

Carreňo (12-Šp.) - Norrie (Brit.) 6:2, 6:4, 6:3

Pouille (16-Fr.) - Donaldson (USA) 7:5, 6:4, 4:6, 3:6, 6:4

Querrey (17-USA) - Sela (Izr.) 6:4, 6:1, 6:4

Lorenzi (It.) - Müller (19-Luc.) 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

Mahut (Fr.) - Ramos (20-Šp.) 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:0

M. Zverev (23-Něm.) - Paire (Fr.) 6:3, 6:2, 3:6, 6:7 (3:7), 7:5

Anderson (28-JAR) - Gulbis (Lot.) 6:3, 7:5, 6:4

Schwartzman (29-Arg.) - Tipsarevič (Srb.) 6:2, 6:4, 7:5

Albot (Mold.) - Lu Yen Hsun (Tchaj-wan) 6:2, 7:6 (9:7), 5:7, 0:6, 7:6 (7:2)

Fabbiano (It.) - Thompson (Austr.) 2:6, 6:2, 3:6, 6:4, 6:2

Kukuškin (Kaz.) - Donskoj (Rus.) 6:4, 6:4, 7:5

Edmund (Brit.) - Johnson (USA) 7:5, 6:2, 7:6 (7:4).



Dvouhra - 1. kolo:



Thiem (6-Rak.) - De Minaur (Austr.) 6:4, 6:1, 6:1,

Sugita (Jap.) - Blancaneaux (Fr.) 6:2, 6:2, 6:0,

Young (USA) - Marterer (Něm.) 6:3, 1:6, 6:1, 6:4,

Berdych (15-ČR) - R. Harrison (USA) 6:4, 6:2, 7:6 (7:4),

Monfils (18-Fr.) - Chardy (Fr.) 7:6 (8:6), 6:3, 6:4,

Mayer (Arg.) - Gasquet (26-Fr.) 3:6, 6:2, 6:4, 6:2,

Menéndez (Šp.) - Kypson (USA) 6:4, 7:6 (11:9), 6:1,

Fratangelo (USA) - Karlovič (Chorv.) 7:6 (7:2), 6:4, 3:6, 7:6 (7:4),

Pella (Arg.) - Darcis (Belg.) 6:1, 6:2, 6:0,

Dimitrov (7-Bulh.) - Šafránek (ČR) 6:1, 6:4, 6:2,

Mannarino (30-Fr.) - Berankis (Lit.) 6:2, 6:4, 6:2,

Dolgopolov (Ukr.) - Struff (Něm.) 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3,

Millman (Austr.) - Kyrgios (14-Austr.) 6:3, 1:6, 6:4, 6:1,

Travaglia (It.) - Fognini (22-It.) 6:4, 7:6 (10:8), 3:6, 6:0,

Džumhur (Bosna) - Cuevas (27-Urug.) 7:5, 7:6 (7:3), 6:1,

Kohlschreiber (33-Něm.) - Smyczek (USA) 6:1, 6:4, 6:4,

Južnyj (Rus.) - Kavčič (Slovin.) 6:3, 5:7, 6:4, 6:3,

Daniel (Jap.) - Paul (USA) 6:1, 4:6, 4:6, 6:2, 6:2,

Fritz (USA) - Baghdatis (Kypr) 6:4, 6:4, 6:3,

Troicki (Srb.) - Gombos (SR) 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3,

Goffin (9-Belg.) - Benneteau (Fr.) 6:4, 2:6, 6:4, 6:2,

Bautista (11-Šp.) - Seppi (It.) 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:1),

Del Potro (24-Arg.) - Laaksonen (Švýc.) 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5),

Verdasco (Šp.) - Pospisil (Kan.) 6:2, skreč,

Rubljov (Rus.) - Bedene (Brit.) 6:1, 6:4, 6:4,

Brown (Něm.) - Bellucci (Braz.) 6:4, 6:3, 6:2,

F. López (31-Šp.) - Kuzněcov (Rus.) 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2,

Džazírí (Tun.) - Monteiro (Braz.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 5:7, 6:4,

Stebe (Něm.) - Kicker (Arg.) 5:7, 6:3, 6:1, 6:1.



Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (13-ČR) - Cornetová (Fr.) 6:1, 6:2

Rybáriková (31-SR) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Muguruzaová (3-Šp.) - Tuan Jing-Jing (Čína) 6:4, 6:0

Makarovová (Rus.) - Wozniacká (5-Dán.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:1

V. Williamsová (9-USA) - Dodinová (Fr.) 7:5, 6:4

Stephensová (USA) - Cibulková (11-SR) 6:2, 5:7, 6:3

Sevastovová (16-Lot.) - Kozlovová (Ukr.) 6:4, 6:4

Garciaová (18-Fr.) - Alexandrovová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:0

Vekičová (Chorv.) - Pcheng Šuaj (22-Čína) 6:0, 6:2

Suárezová (Šp.) - Lučičová-Baroniová (29-Chorv.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Görgesová (30-Něm.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:2, 6:1

Šarapovová (Rus.) - Babosová (Maď.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:1

Keninová - Vickeryová (obě USA) 6:3, 4:6, 7:6 (7:0)

Bartyová (Austr.) - Sasnovičová (Běl.) 6:1, 7:6 (9:7)

Kruničová (Srb.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:2

Sakkariová (Řec.) - Arina Rodionová (Austr.) 7:5, 6:3.

Dvouhra - 1. kolo:

Šafářová (ČR) - Kontaveitová (26-Est.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Svitolinová (4-Ukr.) - Siniaková (ČR) 6:0, 6:7 (5:7), 6:3,

Niculescuová (Rum.) - Mladenovicová (14-Fr.) 6:3, 6:2,

Bradyová (USA) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 3:6, 6:1,

Gibbsová (USA) - Cepedeová (Par.) 6:0, 1:6, 6:1,

Kanepiová (Est.) - Schiavoneová (It.) 0:6, 6:4, 6:2,

Rodinová (Rus.) - Bouchardová (Kan.) 7:6 (7:2), 6:1,

Mariaová (Něm.) - Kratzerová (USA) 6:1, 6:1,

Allertová (ČR) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 7:6 (7:5),

Bogdanová (Rum.) - Townsendová (USA) 6:4, 4:6, 6:3,

Hibinová (Jap.) - Bellisová (USA) 6:3, 4:6, 7:5,

Kuzněcovová (8-Rus.) - Vondroušová (ČR) 4:6, 6:4, 7:6 (7:2),

Džábúrová (Tun.) - Minorová (USA) 6:1, 7:5,

Rogersová (USA) - Dayová (USA) 6:2, 4:6, 6:4,

A. Radwaňská (10-Pol.) - Martičová (Chorv.) 6:4, 7:6 (7:3),

Vandewegheová (20-USA) - Riskeová (USA) 2:6, 6:3, 6:4,

Putincevová (Kaz.) - Žuková (Rus.) 7:6 (7:3), 6:3.