Kvitová se na kurtu zase usmívá: Jsem pyšná! NEJ zápas od návratu

PŘÍMO Z NEW YORKU | Tenis Petry Kvitové je jako bonboniéra. Nikdy nevíte, jaký kousek si vybere. Ve 2. kole US Open vysekla dvojnásobná wimbledonská šampionka nejlepší mač od květnového návratu. S drtivou dominancí vystřílela z kurtu solidní Francouzku Alizé Cornetovou (46. na WTA) 6:1, 6:2. Poprvé od červnového titulu z Birminghamu vyhrála Kvitová dva zápasy po sobě a konečně po comebacku otevřela bránu 3. grandslamového kola. V něm čeká osmnáctá nasazená Caroline Garciaová.

Váš kouč Jiří Vaněk pronesl, že takhle dobře vás ještě hrát neviděl. Šlo o nejpovedenější utkání od comebacku?

„Na tvrdém povrchu určitě. Na trávě v Birminghamu jsem hrála taky dobře, nebo jsem zápasy ustála hlavou. Ale, po tenisové stránce by mohl mít Jirka pravdu, asi to byl nejlepší zápas. Hrála jsem aktivně a agresivně, dobře jsem se hýbala. Jsem ráda, že jsem to po dlouhém dni zvládla takhle rychle. Můžu být na sebe pyšná.“

I podání, s nímž jste se celé léto soužila, vám na US Open zatím hodně funguje.

„Máte pravdu. Tedy až na můj poslední servis game, při něm jsem dala tři dvojchyby. Jinak mi ale podání konečně zase píše.“

Když Maria Šarapovová porazila v úvodním kole Simonu Halepovou, pravila, že pro takové zápasy tvrdě pracuje. Měla jste z dnešního duelu stejný pocit?

„Věřím, že přijde ještě lepší chvíle. Maria hrála na centru a porazila Halepovou. Já jsem si tyhle velké emoce prožila v Paříži a doufám, že ještě nějaké takové přijdou.“

Jsou první dva mače v New Yorku nápovědou, že by to i dál mohlo jít dobře?

„Doufám. Uklidnila jsem se už po prvním kole, kdy jsem porazila Jankovičovou, s níž mám vždy starosti. Spadlo to ze mě. I dneska jsem tušila, že Cornetová bude nepříjemná soupeřka. V Hopman Cupu jsem se s ní jednou mořila až do konce třetího setu. Vyhrála jsem 7:5. Hodně toho vrátí, výborně se pohybuje, má výbornou kondici. Snažila jsem jí na kurtu brát čas. A musím říct, že moc nestíhala. Pořád umím dávat rány.“

Na kurtu jste se mezi výměnami stran opakovaně smála, rozptyloval vás váš tým?

„Kluci po mně chtějí, abych se na kurtu uvolnila. Dřív jsem byla moc zaťatá a to mě svazovalo. Snažím se uvolnit a úsměvy k tomu patří. Vždycky se na mě usmějí, tak se taky usměju.“

Na US Open obvykle vládne horko a dusno. Vám jistě vyhovuje letošní přívětivější počasí, že?

„Ano, určitě. V úterý jsem se vracela z večeře a byla mi pořádná zima. Na kurtu bylo při zápase příjemně, z čehož jsem měla radost.“

Po létě, kdy jste z výsledků neměla velkou radost a několikrát jste schytala debakl, musí teď růst i vaše sebevědomí.

„Dokud nebudu ve svém rytmu, bude každý zápas úplně jiný. Tak k tomu přistupuji. Každé utkání beru hodně s pokorou. Doufám ale, že dnešek mi na sebevědomí přidá. Bylo to hodně dobré.“