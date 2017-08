Křeče, mečboly a pak pláč. Vydala jsem se ze všeho, hlesla Vondroušová

PŘÍMO Z NEW YORKU | Porážku, ze které krvácí srdce, musí vstřebávat Markéta Vondroušová. Poslední týdny se prala s bolestí zad, do New Yorku dorazila bez velkých ambicí. I přesto se levoruký talent z Česka dostal v 1. kole US Open na jeden míč k velkému překvapení. Proti dvojnásobné grandslamové šampionce a světové osmičce Světlaně Kuzněcovové držela osmnáctiletá slečna tři mečboly. Ve třetí sadě vedla při servisu sokyně 5:4 a 40:15. Urostlé Rusce ve fyzicky vedeném zápase, během kterého končily často obě v předklonu s rukama na kolenou, nakonec podlehla 6:4, 4:6, 6:7 (2).

Porážka v takovém mači se musí kousat těžko.

„V šatně jsem si pobrečela. Mečboly zamrzí hodně. Je to horší než prohrát dvakrát 6:0.“

Který z nevyužitých mečbolů mrzí nejvíce?

„Jednou dala druhý servis na lajnu, asi ten. Bylo to úplně natěsno. Jinak se při mečbolech hrály hrozně dlouhý výměny. Neudělal jsem nic úplně špatně. Na konci už jsem měla křeče, takže jsem byla ráda, že vůbec stojím.“

Kdy vás křeče přepadly?

„Tak od stavu 4:4, když jsem podávala. Braly mě při dopadech na nohy, pak do ruky a i do stehna. Vlastně šly do celého těla. Při mečbolech jsem si říkala, ať co nejdřív zkazí. Ona ale nejdůležitější míče zahrála dobře. Je vidět, že díky tomu je tak dobrá. Když potřebuje, tak si výměnu podrží.“

I tak těžká prohra vás může posílit, v kariéře jste s lepší soupeřkou nehrála a stejně jste byla tak blízko triumfu. Co je největší zkušeností z utkání?

„Že jsem s ní držela krok. Je v desítce a hrála jsem s ní vyrovnaně. Vidím, že můžu hrát úplně s kýmkoli.“

Zvlášť když máte čistou hlavu. Několik týdnů jste nehrála zápas, sužovala vás bolest zad. Asi jste toho před US Open od sebe mnoho nečekala, že?

„Začala jsem trénovat teprve ve čtvrtek před turnajem. Nevěděla jsem, co předvedu. Šla na kurt s tím, že nemám co ztratit a nechci dostat velký výprask. Ona taky nehrála nejlépe, bylo vidět, že je stažená. Snažila jsem se do míčů chodit, ale v důležitých momentech zahrála fakt dobře.“

Takže na sebe můžete být po přečkaných zdravotních potížích pyšná.

„Na jednu stranu jsem ráda, na druhou jsem měla tři mečboly. Ty hodně mrzí. Jenže ona věděla, že se mnou musí udržet výměnu, viděla, že jsem vyřízená.“

Tréninková pauza se na vás fyzicky podepsala?

„Asi ano, nemohla jsem dělat ani kondici, takže jsem věděla, že ke konci to bude špatné. Ale vydala jsem ze sebe všechno.“

Jak utkání vydržela záda?

„Naštěstí dobrý. Záda mám zatejpovaná a nebolela tolik jak předtím.“

Máte za sebou 61. zápas roku, to je ohromný příděl. Zvolníte trochu?

„Mám před sebou už jen tři poslední turnaje a pak bude konce sezony. Ještě tady hraju debla, pak mě čeká Taškent, Linec a Lucemburk.“