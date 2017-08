US Open ONLINE: Česká bída! Končí Berdych i Strýcová, ve hře je Plíšková

Tomáš Berdych vypadl z grandslamového US Open již ve 2. kole. Patnáctý nasezený v New Yorku prohrál s Ukrajincem Alexandrem Dolgopolovem 6:3, 1:6, 6:7 a 2:6. V utkání si nechal ošetřovat záda. Dohrála rovněž Barbora Strýcová po prohře s Američankou Jennifer Bradyovou hladce dvakrát 1:6. Denisa Allertová padla po boji s Japonkou Naomi Ósakaovou 3:6, 6:4 a 5:7. O postup bojuje světová jednička Karolína Plíšková a na svůj zápas čeká Lucie Šafářová.

ONLINE: Karolína Plíšková - Nicole Gibbsová >>>

Berdych skončil na Dolgopolovovi

Berdych získal bez větších problémů první set, ale ve druhém uhrál jen jednu hru. Ve vyrovnané třetí sadě vedl 2:0, ale o brejk vzápětí přišel. Za stavu 5:4 odešel na ošetření mimo dvorec. Po návratu dospěl set do tie-breaku, v kterém český tenista po dvojchybě prohrával už 2:6, pak získal tři míče, ale při čtvrtém setbolu už Ukrajinec uspěl.

Před čtvrtým setem si nechal Berdych znovu na lavičce promasírovat spodní část zad. Od stavu 2:2 ale prohrál čtyři gamy v řadě a tím i celý zápas. Na grandslamech se letos jednatřicetiletému Berdychovi dařilo pouze na trávě ve Wimbledonu, kde postoupil do semifinále. Ve druhém kole skončil také na antukovém French Open a v lednu na Australian Open došel jen o kolo dále.



Ve druhém kole skončil Berdych v New Yorku podruhé v kariéře. Předtím byl pro něj druhý zápas konečnou při premiéře v turnaji před 14 lety.

Strýcová schytala debakl

Strýcová začala špatně, rychle prohrávala 0:5 a v úvodním setu uhrála jen devět míčů. Podobný obrázek měla i druhá sada. Američanka (91. v pořadí WTA), která hraje hlavní soutěž US Open poprvé, hrála rychle a agresivně a Strýcová kazila. "Neměla jsem svůj den a nedala jsem tam ani balon. Nic mi nešlo," řekla.

Ke konci se jí v očích zaleskly slzy. "Do breku mi bylo. Bylo to zoufalství," přiznala. Za stavu 0:5 ve druhém setu odvrátila při podání Bradyové dva mečboly a podání soupeřce vzala. "Na grandslamu nechcete dostat kanára," řekla. Duel ale prodloužila jenom o hru, vzápětí totiž přišla pošesté o servis i o celý zápas.

Vypadla ve druhém kole stejně jako na Roland Garros a ve Wimbledonu. "Pořád jsem si říkala, že se to otočí, ale nebyla jsem trpělivá. Ani jsem nehrála rychle, ani jsem neservírovala," řekla a po zápase si znovu na mobilu přečetla výhrůžky smrtí. "To je v pohodě, to zvládneme," dodala, že je na podobné zprávy zvyklá.

Allertová padla po boji

Allertová držela s Ósakaovou, přemožitelkou obhájkyně titulu Němky Angelique Kerberové z prvního kola, ve výměnách krok. V rozhodující sadě měly obě hráčky problém udržet podání. Allertová prohrávala 4:5, ale brejkem srovnala na 5:5. Pak ale znovu přišla o servis a eso Ósakaové při mečbolu potvrdilo jestřábí oko.

Čtyřiadvacetiletá Allertová na závěrečném grandslamu vypadla při svém třetím startu i do třetice ve druhém kole.

ONLINE: Lucie Šafářová - Nao Hibinová >>>

Dvouhra - 2. kolo:



Bradyová (USA) - Strýcová (23-ČR) 6:1, 6:1,

Ósakaová (Jap.) - Allertová (ČR) 6:3, 4:6, 7:5,

Svitolinová (4-Ukr.) - Rodinová (Rus.) 6:4, 6:4,

Ostapenková (12-Lot.) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 6:4,

Kanepiová (Est.) - Wickmayerová (Belg.) 6:4, 6:2,

Dolgopolov (Ukr.) - Berdych (15-ČR) 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), 6:2,

Troicki (Srb.) - Travaglia (It.) 7:6 (8:6), 7:5, 6:0.

Čtyřhra - 1. kolo:



Krejčíková, L. Kičenoková (ČR/Ukr.) - Voráčová, Ninomijaová (15-ČR/Jap.) 6:2, 6:2.