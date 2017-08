Asi si budu muset na zranění zvykat, povzdechl si po porážce Berdych

PŘÍMO Z US OPEN | Za dva týdny bude Tomáši Berdychovi 32 let, v profesionální kariéře už má na tachometru natočeno přes 1000 zápasů. A únava materiálu se začíná čím dál častěji projevovat. Ve 2. kole US Open překvapivě podlehl Ukrajinci Alexandru Dolgopolovovi a pod výsledek 6:3, 1:6, 6:7 (5), 2:6 se podepsala zdravotní indispozice.

Berdych si postěžoval na bolest v oblasti bederní páteře a omezenou hybnost. Kvůli problémům se zády před třemi týdny vynechal turnaj v Montrealu, navlas stejné obtíže ho letos stály zápas ve 2. kole Roland Garros.



Jaký problém vás zabrzdil tentokrát?

„Tentokrát... Vůbec to nezní lichotivě. Ale asi budu si muset zvyknout. Zase bedra jako v Paříži. Nevím, jestli za to může přetížení nebo únava. Doufám, že to není něco vážnějšího.“

Kdy trable začaly?

„Začal jsem úplně v pohodě. Po setu mi najednou ztuhla spodní část zad, zvlášť levá strana. Nemohl jsem se vytáhnout na servis, vytočit tělo. Veškeré údery jsem hrál jenom z ruky. Nepomáhal jsem si tělem, takže do míče jsem nedával dostatečnou energii. Celý řetězec se rozpadl. Musím se dát do kupy.“

Zápas jste přesto neskrečoval a dál ho zkoušel přebojovat.

„Snažil jsem se přijmout fakt, že nemůžu hrát jako obvykle. Zkoušel jsem bojovat s tím, co jsem měl. Někdy to může stačit na vítězství. Na grandslamu jsou zápasy dlouhé. Může se stát cokoliv. Svoje tělo znám. Necítil jsem ostrou bolest. Zkoušel jsem to. Ošetření mi sice nepomohlo, ale aspoň se můj stav nezhoršoval.“

Jak pečujete o svá záda?

„Denodenně. Cvičení, rehabilitace, protahování a tak dále. Bez toho bych vůbec nemohl fungovat.“

Podstoupil jste nějaká vyšetření?

„Snímek tenistových zad nikdy není hezký. Vždycky se na něm něco najde.

Po Paříži jste měl klid. Ve Wimbledonu jste vydržel šest mačů až do semifinále.

Povedlo se vám problém zažehnat?

„Povedlo. Tráva je taky pro tělo příjemnější než beton. Ani tady v New Yorku nic nenasvědčovalo, že bych se měl obávat. Že by mi záda ztuhla. Ba naopak, od rána mi bylo skvěle.“

Mnoho sezon jste se vyhýbal zraněním. Jaký nesete psychicky skutečnost, že jste potřetí během tří měsíců zraněný?

„Je to něco nového. Na podobné záležitosti jsem nebyl zvyklý. Jen jsem je viděl u ostatních. Budu si muset zvyknout. V téhle fázi kariéry asi budou běžnější. Musím se s nimi rychleji vypořádat.“

Napadlo vás, že byste si vzal dlouhou pauzu na vykurýrování jako Federer?

„Doufám, že mě nedožene něco tak vážného, abych musel tenisu na půl roku nechat. Snad. Doufám, že budu brzo v pohodě.“