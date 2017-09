Česká tenistka Petra Kvitová bojuje na US Open o postup do osmifinále. Na centrálním dvorci hraje dvojnásobná wimbledonská vítězka proti Caroline Garciaové z Francie, duel sledujte na iSport.cz v podrobné ONLINE reportáži. Garciaová je v New Yorku nasazená o pět míst níž než turnajová třináctka Kvitová, obě zatím ve vzájemných zápasech uspěly dvakrát.