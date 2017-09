Vlny byly jen v moři, smála se Kvitová. Podání radši nechce pitvat

PŘÍMO Z NEW YORKU | Třináct vítězných zápasů a šest porážek. Takové je zápasové skóre Petry Kvitové od květnového comebacku. Ten po trudném létu nabírá na otáčkách a poslední dvě utkání na US Open byla vůbec nejlepší, jaké česká tenistka letos předvedla. I proto se těší na velkou neděli, v níž se postaví největší favoritce newyorského grandslamu Garbině Muguruzaové.

Po skvělém duelu s Conretovou jste proti další Francouzce Garciaové svůj výkon ještě vystupňovala. Překonáváte v New Yorku i zápasy z birminghamské trávy, na níž jste v červnu vyhrála titul?

„Řekla bych, že jo. Dnes jsem hrála ještě lépe než v Birminghamu. Dobře jsem servírovala a jsem spokojená i s pohybem. Pamatovala jsem si Carolinu z posledního finále Fed Cupu, kdy byla fakt v ráži. V tom jsem ji chtěla překonat.“

Překvapujete sama sebe, jak tento týden hrajete?

„Přijela jsem s ne úplně dobrými výsledky na tvrdém povrchu. Na druhou stranu jsem měla z mého tenisu dobrý pocit, jen se to zatím všechno nesešlo. Tady se to povedlo. Pořád vím, že to ve mně je.“

Jak blízko jste vaší bývalé úrovni?

„Už se cítím mnohem lépe a blíž mé nejlepší úrovni. Pořád tam nejsem, ruka není stoprocentní. Snad mám pořád dost prostoru ke zlepšení. Ale musím říct, že bych se nezlobila, kdybych už pořád hrála jako dneska.“

Byl to téměř ideální výkon. Bez výkonnostních vln, které k vašim zápasům patří.

„Vlny byly dneska jenom v moři.“ (smích)

A soupeřka se nedostala k jedinému brejkbolu.

„Ne? Tý vago, to je dobrý. Jsem ráda, že to tam je a udržela jsem zápas mentálně. Už ze zápasu s Cornetovou jsem cítila, že by to tam mohlo být a věřila jsem, že šanci hrát s Caro ten její ping-pong mám. A servis mi hodně pomáhal. I po gamu za stavu 5:3, kdy jsme se hodně tahaly, jsem utkání výborně doservírovala.“

Čím to, že vám servis v New Yorku tak píše? Celé léto jste se s ním trápila.

„Fakt nevím. Do téhle doby mi vůbec nepsal. Nestěžuju si a nechci to ani moc pitvat. Omlouvám se, že to ani nebudu analyzovat, ale ono by se mi to třeba dostalo do hlavy a to bych nechtěla. Protože s takovým servisem se cítím líp a zvedám se celkově. Pohyb na krutu je lepší, returnuju líp.“

Poprvé od comebacku změříte v osmifinále síly s hráčkou z top 10.

„A to je dobře. Značí to, že jsem už v turnaji daleko. Garbině znám, několikrát jsme spolu hrály, naposledy v Pekingu. (Kvitová vede 2:1 na zápasy) Doufám, že nám dají velký kurt. Tyhle zápasy mi hrozně chyběly. Tyhle nervy a boje, které na grandslamech přichází.“