US Open ONLINE: Plíšková prohrála první set, Šafářová jde dál

Tenistka Lucie Šafářová postoupila do osmifinále US Open a vyrovnala tak svůj nejlepší výsledek ve dvouhře na závěrečném grandslamu sezony. První hráčka deblového žebříčku si ve třetím kole v New Yorku poradila s Japonkou Kurumi Naraovou 6:3 a 6:2. Na centrkurtu už bojuje světová jednička Karolína Plíšková a stejně jako o kolo dříve musí zápas otáčet. S Číňankou Čang Šuaj totiž prohrála první set 3:6.