Fognini byl za urážky vyloučen z US Open, o grandslamy může přijít doživotně

Italský tenista Fabio Fognini byl kvůli nesportovnímu chování vyloučen z US Open. Původně dostal za urážky rozhodčí při prohraném utkání prvního kola dvouhry pokutu 24.000 dolarů (přes půl milionu korun), dnes ale disciplinární komise rozhodla, že už v New Yorku nesmí znovu na kurt. Bude tak muset odstoupit z rozehraného pavouka čtyřhry, v níž s krajanem Simonem Bolellim prošel už do třetího kola.