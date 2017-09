Trenér Plíškové Kotyza: Kája má ve svém pokojíčku zbytečně moc hraček

PŘÍMO Z NEW YORKU | Před pár dny oslavil David Kotyza padesátiny, musí mu ale připadat, že během letošního US Open zestárnul o další řadu let. Takové nerváky připravuje Karolína Plíšková svému kouči. Ve 3. kole se světová jednička vymanila z mečbolu Číňanky Čang Šuaj (3:6, 7:5, 6:4). Podle svého ostříleného trenéra se dalším problémům nevyhne, pokud se nezbaví stresu a velkého očekávání.

Jak zhodnotit 3. kolo?

„Kája se ocitla v klinické smrti. Při mečbolu Číňanky zahrála winner po lajně a dostala se zpátky. Už před tím to byl velký boj o každý gem. Druhý a třetí set se snažila hrát lépe než začátek. Soupeřka ale hrála výborně a moc jí toho nedovolila. Kája se tu zatím necítí dobře, není v takové pohodě, kterou potřebuje. I tak to byl nejkvalitnější ze tří dosavadních zápasů. Musí se ale zlepšit.“

Velké momenty však ustála.

„Zvládla je a to ji taky odlišuje od zbytku holek. Některé hrají lépe než ona nebo mají lepší pohyb, Kája si ale dokáže najít cestu, jak vydržet a na konci to zvládnout nervově. I když to v ní bublá a navenek působí: Je mi to jedno. Kdyby se to bralo časově, tak Čang byla možná povětšinou utkání lepší hráčkou, ale neposkládala to správně. Na konci už jsem Káje věřil.“

Karolína vypráví, že při trénincích hraje dobře, ale vaří se v ní tlak, a proto při utkáních nedokáže ukázat, co v ní je. Jak ji uklidnit?

„Tohle je situace, kterou jako jednička zažívá poprvé. Trénovala dobře a odehrála slušné zápasy před US Open, ale možná paradoxně tím od sebe očekávala od začátku turnaje velký výkon. Ten úplně nepřišel a očekávání se srazilo s realitou. Základem je nečekat nic a chtít hrát to nejlepší. To je umění. Aby se její mysl dostala do takového stavu, nad tím si lámeme hlavu všichni v týmu i Kája sama. Někdy to klikne samo od sebe, někdy se snažíte a vůbec nic se neděje.“

Jak se jí snažíte ulevit od tlaku?

„Už jenom to, že se o věcech bavíme, je úspěch. Kája není totálně otevřený typ člověka. Své věci si ráda zpracovává v sobě, což je v pořádku. Teď by ale bylo dobrým znamením, kdyby to ze sebe spíš chtěla dostat ven. Tenhle zápas určitě hodně pomůže. Když vyhraje z mečbolu třetí kolo grandslamu proti skvěle hrající soupeřce, tak to musí být vzpruha. Nemá cenu í zdůrazňovat, co bylo špatně. Naopak se musí soustředit na své přednosti. K tomu směřujeme i na tréninku. Má trochu potíže s předloktím a ramenem. Pokud to ale půjde, musí dobře servírovat, zavřít oči u forhendu a pálit ho, protože ten je pořád opatrný. Nebát se hrát po lajnách a vydržet do konce, kde je nejsilnější.“

Po utkání si hlasitě zakřičela. Viděl jste už u ní větší radost?

„Takhle to je, když vytahuje zápas z těžké situace. Podobné to bylo v Paříži, kde toho od sebe moc nečekala a bojovala o každou výměnu. I když to nevypadalo krásně, tak o to bylo cennější, když zápas vyhrála. Do takového stavu se musí dostat tady: Vůbec nic nečekej, ale zkus tam nechat všechno, potom si to zhodnotíme. Ale nesmí se dívat ani moc dopředu, ani moc dozadu, to je na houby. Ona je hodně přemýšlivý typ a dokáže věci analyzovat. Potom má v domečku na krku zbytečně moc hraček v pokojíčku. Některé tam nemají co dělat a bylo by potřeba to tam uklidit a vyházet je z okna. Aby tam bylo víc prostoru pro kotrmelce.“

Jak pokojíček do dalšího zápasu uklidit? Nepůjde na žádnou hvězdu ale na Američanku Bradyovou či Rumunku Niculescuovou.

„A právě to není žádná výhoda. Super hráčka je něco, při čem Kája automaticky zbystří, rozjede to a nemusí nad ničím přemýšlet. Ale tohle bude další brouček, kterého tam nechceme mít. Z deseti míst slyší, že by ji měla porazit, tak mávne rukou. Tak to ale nejde. Musí si představit, že neví, jak se soupeřka jmenuje nebo jak vypadá.“