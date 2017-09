Americkou naději ničí písně Rottrové: Moje čeština? Jde to do kopce!

Další levoruká dívka hovořící česky sní o tenisové slávě. Bývalá juniorská jednička, šampionka mládežnického US Open z loňského roku, aktuálně 128. hráčka WTA. To je sedmnáctiletá Kayla Dayová, jejíž jméno by si měl člověk zapamatovat. A také to, že její maminka Dana pochází z pražských Strašnic. Dcera narozená v kalifornské Santa Barbaře se však počítá mezi americké naděje.

Paní Dana patří k těm, kteří emigrovali z Československa těsně před pádem komunistického režimu. „V roce 1988, bylo mi 23 let. Můj strýc utekl dřív, přijela jsem za ním a nakonec si vzala Američana. Pocházím ze Strašnic a nejdřív jsem si nedovedla představit, že bych tu zůstala. Jenže na lepší podmínky si člověk rychle zvykne. Ale stýská se mi, mám v Česku oba rodiče,“ vypráví svůj příběh.

Kalifornie patří spolu s Floridou k baštám amerického tenisu, maminka Dana si chodila zahrát „ligu žen v domácnosti“, jak s úsměvem říká. A sedmiletá Kayla ji chtěla napodobit. Zapsala se do letního tenisového kempu a z kurtů už neslezla. Dnes je nejlepší americkou tenistkou do osmnácti let, zastupuje ji vlivná agentura Octagon a čekají se od ní velké věci.

Tak jako letos v Indian Wells, kde zdolala semifi nalistku Australian Open Mirjanu Lučičovou a až ve třísetové bitvě 3. kola podlehla Garbiňe Muguruzaové. Mimochodem, smysl Kayly pro humor demonstruje fakt, že svého psa pojmenovala po Španělce -Garbiňe. „Ale našemu agentovi se to moc nelíbí,“ říká s omluvným úsměvem Dana Dayová.

Kdo je ten, kdo bydlí in a river?

Rodina doma hovoří anglicky, roztomilou češtinou mluví Kayla díky babičce. „Ale moc na ní nepracuje,“ vytýká tenistce máma. „Jde to do kopce,“ pokrčí rameny dcera. „S kopce se říká!“ opraví ji matka.

Naposledy byla Kayla v Česku na jaře na jeden den. „Kachna jsem jedla v restauraci. Pak bába udělala knedlíky s meruňky. Knedlíky mi chutnají,“ culila se. „Babička se říká,“ usměrňovala opět matka dceru a povzdechla si, že ta s ní nechce češtinu pilovat.

„Máma mluví se mnou česky, jenom když je naštvaná. Jenom nadává,“ hájila se tenistka. Jazyk do krve dostává při cestách autem. „Máma dává český mjúziky v auto. Je hrozný,“ otřepe se Kayla. „Staré písničky. Helenka Vondráčková, Marie Rottrová. To ji úplně ničí. Ale já se takhle vracím do mládí,“ směje se paní Dana.

Mnohem lepší vztah má Kayla k českým pohádkám, které jí předčítávala babička. „Kdo je ten, co bydlí in a river? Vodník!“ usměje se vítězoslavně.