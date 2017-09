Senzační Kvitová je ve čtvrtfinále US Open. Smázla i Muguruzaovou

Petra Kvitová na grandslamovém US Open překvapivě vyřadila Španělku Garbiňe Muguruzaovou a postoupila do čtvrtfinále. V souboji vítězek Wimbledonu porazila třetí nasazenou ve večerním osmifinále na centrkurtu v New Yorku po setech 7:6 a 6:3.