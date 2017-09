Hrdlička o Plíškové, přátelství v tenise, ledových královnách i zásnubách

PŘÍMO Z NEW YORKU | Ví, že nemá moc dobrou pověst. A je šťastný, že jeho vztah s Karolínou Plíškovou se nepodepsal na její kariéře. Naopak. Za tu dobu, co je s Michalem Hrdličkou, se z ní stala světová jednička. A její manažer a snoubenec vymýšlí, jak rozbít představu fanoušků o arogantní ledové královně. Bývalý fotbalista a tvář z televize Nova v rozhovoru pro deník Sport mluví i o vztazích v tenise, výhrůžkách na sociálních sítích či o tom, jak požádal svoji lásku o ruku.

Jakým způsobem pracujete na PR Karolíny a snažíte se ji představit lidem tak, jaká ve skutečnosti je? Někteří lidé o ní tvrdí, že je chladná až namyšlená.

„V marketingovém týmu jsou větší odborníci než já, ale PR je moje parketa. Teda ne že já sám bych ho měl nějak super.“ (smích)

Tak aspoň víte, kudy cesta nevede.

„Přesně tak, poučil jsem se a myslím, že vím, jak PR dělat. Obě holky, jak Karolína tak Kristýna, měly v téhle oblasti rezervy. Na všechny působí jako ledové královny bez velkých emocí, ale realita je jiná. Jsou to holky, se kterými je velká legrace. Kája se chechtá od rána do večera. Ale není žádná exhibicionistka, veřejné akce nemá ráda. To není vůbec její styl. A myslím si, že někomu to může být i sympatické. Je prostě svá, co si myslí, to řekne.“

Kdo ale Karolínu nezná, hůř její povahu chápe.

„To je pravda. Lidi, co se s ní setkají přímo, jsou vždycky úplně unešení. Když jde Kája na jednání, poznají partneři, jaká to je pohodová a super holka. Smějí se s ní od rána do večera a diví se, že není vůbec taková, jak mysleli. Mým cílem je ukázat veřejnosti, jaká je Karolína ve skutečnosti.“

Michal Hrdlička nově působí také jako manažer světové jedničky Karolíny Plíškové.

Jak na to?

„No, to je otázka. (úsměv) Určitě to bude běh na dlouhou trať. Mocným nástrojem jsou média a sociální sítě. Příležitostí, jak něco sdělit, je hodně. Karolína založila svou nadaci, jejímž prostřednictvím chce pomáhat. Plánujeme, že by se udělala i virální videa z tenisového života a zákulisí. Bylo by fajn, kdyby se objevila v pořadu typu Show Jana Krause. Pozvánky má, ale odmítá tam chodit. Tohle jsou cesty, jak by se mohla ukázat v pravém světle.“

Jak Karolínu přesvědčujete, aby udělala, co je podle vás pro ni dobré, ale jí se moc nechce?

„Netlačím na ni. Na ni se musí opatrně, ne direktivně. To by se hnedka zakousla. Ale pozval jsem ji do svého pořadu Česká ulička a tam byla uvolněná, příjemná.“

Sociální sítě nejsou jen PR, ale také hrozba. Tenistky na nich čelí často velmi sprostým útokům. Pokud spravujete Karolíniny účty, můžete je odfiltrovat.

„To jsou hodně sázkaři. Zvlášť na grandslamech se na sítě vůbec nedívá a víceméně mi je dala na starosti. Co publikuji, to je po vzájemné dohodě. Třeba soukromé věci na ně vůbec dávat nechce.“

Bral bych fakt špatně, kdyby se zhoršila

Sám jste Karolínu zprvu poznal jen přes média? Čím vás překvapila?

„Já jsem ji neznal skoro vůbec. Viděl jsem ji hrát. Mluvil jsem o jejích výsledcích ve zprávách. Ale nesledoval jsem, jak se profiluje. Obrázek jsem si dělal až podle osobního kontaktu. To spíš ona si na mě musela upravovat názor.“

Donesly se k vám hlášky, že jste Karolínina záhuba? Jak moc se jimi zabýváte?

„Tohle bylo těžké hlavně pro Karolínu. Z bulváru jsem měl hodně špatnou nálepku. A pořád ji mám špatnou. V tenisu ale se všemi vycházím v pohodě. Snad se mnou nikdo neudělal špatnou zkušenost. S lidmi z ostatních týmů se občas potkáme na pivu, máme fajn vztahy. Ale ještě ke Karolíně...“

Ano?

„Ze všech stran se valilo, že jí zničím kariéru. U některých tenistek to tak bývá. Zamilujou se a tenis jde do háje. Já mám strašné štěstí, že se něco podobného nestalo. Bral bych fakt špatně, kdyby se zhoršila. Bylo by jasné, na koho by se to svedlo. Naštěstí je to opačně.“

Ano, Karolína je světovou jedničkou, vypadá spokojeně, nezdráhá se o svém štěstí mluvit.

„Jistě. Já si ale vůbec nechci připisovat zásluhy. Kája se stala světovou jedničkou hlavně díky své dřině. Mě prostě jenom baví být součástí té party okolo ní. Všichni jdeme za jedním cílem. Líbí se mi ta sounáležitost. I kdybych přispěl půl procentem, byla by to fantazie. Když někoho milujete, osvojujete si jeho cíle a sny. A já teďka žiju jejím bojem o titul z grandslamu.“

Jak náročná je pro ni v New Yorku role nasazené jedničky?

„Nerad bych mluvil za ni. Ale myslím, že je to pro ni hodně těžké. Na kurtu je vidět, že se s nervy pere víc než obvykle. Sám trnu hrůzou jenom vsedě v boxu. Nedovedu si představit, že bych šel na kurt a předváděl nějaký výkon. V tomhle směru všechny profesionální tenisty obdivuju.“

Můžete jí nějak pomoct, aby ji tréma tolik nesžírala?

„Společně s trenéry se snažíme, aby se uvolnila atmosféra. Vyprávíme historky. Na místě už toho moc nenatrénujete...“

Bude rozhodující hlava?

„Asi jo. I proto máme na telefonu Mariana. Jenže na kurtu je zase na všechno sama. Nikdo z nás to za ni neodehraje.“

Jak moc trpíte na tribuně?

„Strašně. Vím, jak moc chce uspět. A nemůžu jí pomoct! Hrůza. Však taky David Kotyza minulý týden říkal, že sice slaví padesátiny, ale cítí se na sedmdesát tři.“

Přátelství v tenise je spíš výjimkou

Jak se vám vlastně zamlouvá tenisové prostředí?

„Hrál jsem fotbal, takže jsem byl zvyklý na kolektivnější pojetí. V tenise každý jede na sebe. Mezi soupeři určitě není vzácná přetvářka. Opravdové přátelství je spíš výjimkou. Každý se obklopuje svými lidmi, se kterými tráví nejvíc času. Kája třeba ráda zajde na večeři se ségrou nebo Bárou Strýcovou. Ale jinak si každý jede to svoje.“

Jak to vůbec vypadá, když se proti ní postavíte na kurtu?

„No, zlepšuju se. Mě tenis baví. Díky Karolíně už si můžu zahrát s lepšími fotbalisty. Ale pořád to není nic extra. Na dobročinném turnaji v Praze jsme s Kájou nastoupili proti Láďovi Vízkovi s Ivanem Haškem a prohráli jsme 2:6. Takže si asi dovedete představit, na jakou úroveň jsem se dostal.“

Plíšková: Sestra na turnajích? Rozhodně plus, cítím se s ní jako doma

Nedávno jste se odhodlal k zásadnímu kroku. Jak jste se na něj připravoval?

„Jo, vy myslíte zásnuby. Já byl dlouho přesvědčený. Chtěl jsem vyjádřit, co ke Káje cítím.“

Karolína říkala, že jste se o svatbě bavili, načež řeči ustaly a pak jste ji překvapil. Byla to vaše promyšlená strategie?

„Štengrovali jsme se. Ona se pořád ptala: Tak kdy už mě požádáš? Já odpovídal: Neboj, neboj! Potom ty debaty utichly, což jsem potřeboval, abych ji mohl překvapit. Naštěstí mile, jak jsem viděl.“

Aranžoval jste romantickou scénu?

„Ano. Skoro až kýčovitou. Nakonec to dopadlo úplně jinak. Plány mi nevyšly. Sled událostí mi je pozměnil. Musel jsem improvizovat, ale vyšlo to snad ještě líp.“