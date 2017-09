Jednička Plíšková jasně postoupila, Šafářová na US Open končí

Tenistka Karolína Plíšková zvládla bez problémů osmifinále grandslamového US Open. Světová jednička porazila Američanku Jennifer Bradyovou na sluncem zalitém centrkurtu v New Yorku suverénně 6:1, 6:0 za 45 minut. Na české čtvrtfinále ale nedojde, protože Lucie Šafářová nestačila na Američanku Coco Vandewegheovou, které podlehla 4:6 a 6:7.

Plíšková je v čele žebříčku osmý týden a v New Yorku musí postoupit do finále, aby měla šanci pozici na singlovém trůnu udržet. Pokud vypadne dříve, jedničkou se stane Španělka Garbiňe Muguruzaová, nebo Ukrajinka Elina Svitolinová.

Po dramatických výhrách ve druhém a třetím kole, v kterém odvrátila i mečbol, se Plíšková v osmifinále nemusela o výsledek strachovat. Bradyovou, až 91. hráčku světa a přemožitelku Barbory Strýcové z 2. kola, od začátku přehrávala. Tradičně dobře podávala, hodně agresivně returnovala a tentokrát tolik nechybovala.

V prvním setu odvrátila Plíšková ve druhém gamu dva brejkboly a pak rychle vedla 4:0. A za 25 minut si šla sednout na lavičku po zisku první sady. "Je to strašně o mně, jak začnu, jak hraju a jaká ze mě jde energie, od toho se zápas odvíjí. Dneska to bylo dobrý, ustála jsem brejkbol a počáteční nervozita ze mě spadla," řekla.

I ve druhém setu měla vývoj jasně pod kontrolou, zatímco mladá Američanka úplně odpadla. Plíšková dala v utkání sice jen tři esa, ale soupeřku přestřílela 23:6 na vítězné míče. "Čekala jsem, že se ve druhém setu zvedne. Čekala jsem těžký game, ale nakonec nebyl. Říkala jsem si, že to není možný, takhle to nemůže jít. Naštěstí těžký moment nepřišel. Ona nezahrála dobře, já jo a takhle to vypadá," řekla.

"Chtěla jsem využít šanci, kterou jsem dostala, když jsem v minulém kole odvrátila mečbol. A dneska jsem hrála o moc lépe," uvedla Plíšková. "Možná to byl jeden z mých nejlepších zápasů letos. Ukázala jsem konečně dobrý tenis."

Loňská finalistka US Open je na grandslamu počtvrté ve čtvrtfinále. Ve stejné fázi letos skončila na Australian Open, v Paříži hrála semifinále. "Loni jsem se konečně dostala přes to moje slavný třetí kolo, tak jsem měla letos cíl dostat se všude do druhého týdne. Tři ze čtyř se povedly, tak jsem spokojená," řekla Plíšková, jež pouze ve Wimbledonu vypadla už ve druhém kole.

Šafářová prohrála s Vandewegheovou prvních šest výměn utkání, ale pak byla v první sadě lepší. Měla tři brejkboly, ale ani jeden nevyužila a přišel trest. Za stavu 4:5 Češka při podání prohrávala 0:40 a při druhém brejkbolu chybovala.

Ve druhé sadě se povedlo Šafářové prorazit podání dvacáté nasazené soupeřky, ale o vedení 3:2 vzápětí přišla. V tie-breaku pak bývalá pětka žebříčku dvouhry a současná deblová jednička vedla 2:1, jenže následně ztratila šest míčů. Američanka ukončila duel esem a po čtvrtfinále ve Wimbledonu je i mezi nejlepší osmičkou na US Open.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Dolgopolov (Ukr.) 6:2, 6:4, 6:1.

Rubljov (Rus.) - Goffin (9-Belg.) 7:5, 7:6 (7:5), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Karolína Plíšková (1-ČR) - Bradyová (USA) 6:1, 6:0.

Čtyřhra - 3. kolo:

Hradecká, Siniaková (7-ČR) - Bertensová, Larssonová (11-Niz./Švéd.) 6:1, 6:3.

Vandewegheová (20-USA) - Šafářová (ČR) 6:4, 7:6 (7:2).