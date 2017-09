Rychlá jízda Plíškové! Jednička jasně prošla do čtvrtfinále US Open

Tenistka Karolína Plíšková zvládla bez problémů osmifinále grandslamového US Open. Světová jednička porazila Američanku Jennifer Bradyovou na sluncem zalitém centrkurtu v New Yorku suverénně 6:1, 6:0 za 45 minut a ve čtvrtfinále by mohla hrát s krajankou Lucií Šafářovou. Její utkání proti domácí Coco Vandewegheové budeme sledovat na iSport.cz ONLINE.