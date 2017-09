US Open ONLINE: O postup hraje Šafářová, dojde na české čtvrtfinále?

V New Yorku může dojít na český čtvrtfinálový souboj. Pokud postoupí i Lucie Šafářová, mezi osmičkou nejlepších tenistek na probíhajícím US Open budou hned tři Češky. Karolína Plíšková zvládla bez problémů osmifinále grandslamového US Open. Světová jednička porazila Američanku Jennifer Bradyovou na sluncem zalitém centrkurtu suverénně 6:1, 6:0 za 45 minut a ve čtvrtfinále by mohla hrát s krajankou Lucií Šafářovou. Její utkání proti domácí Coco Vandewegheové sledujte na iSport.cz ONLINE.