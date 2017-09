Obrovský boj, pak smutek. Kvitová na US Open končí ve čtvrtfinále

Famózní bitva, kterou rozhodl až závěrečný tiebreak třetího setu. Česká tenistka Petra Kvitová podala ve čtvrtfinále US Open proti Venus Williamsové úžasný výkon, který ale na postup mezi nejlepší čtyři hráčky nestačil. V dramatickém duelu podlehla americké legendě po setech 3:6, 6:3 a 6:7. Závěrečný tiebreak ovládla Venus Williamsová v poměru 7:2.

Pro Kvitovou je účast ve čtvrtfinále i tak úspěchem. Hrála teprve osmý turnaj po prosincové operaci vážně pořezaných prstů levé ruky z přepadení. Na předešlých grandslamech v Paříži a v Londýně skončila shodně ve 2. kole.

Z zpočátku z ní nevyzařovala jiskra, kterou přehrála o kolo dříve Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Svůj první servis ale i přes dvě dvojchyby udržela a vzápětí šla do brejku, protože Williamsová udělala ještě o dvojchybu více. Od stavu 3:1 ale začala Kvitová příliš chybovat. Rozhozená se koukala na svoji operovanou levou ruku a vzteky se raketou bouchla do boty. Nic nepomohlo a prohrála pět her v řadě.

Ve druhém sadě šla Kvitová do vedení 2:0 a o náskok znovu málem přišla. Už prohrávala 15:40 a hodila raketou o zem. Rázem se pustila do míčů odvážněji a podání uhájila - 3:0. Vzhledem k očekávané bouřce pak byla zatažena střecha.

Po pauze se pokračovalo a dál se hrály ostré výměny plné tvrdých úderů, vítězných míčů, ale i kiksů plynoucích z agresivity. Kvitová odvracela další tři brejkboly, ale složité situace ustála a několikrát si zakřičela 'Pojď!' Sedmatřicetileté Williamsové už nedovolila obrat a po využitém setbolu se usmála na své kouče.

V aktivní hře pokračovala a po dvou vítězných bekhendech získala ve třetím setu brejk na 2:1. Opět bránila zuby nehty svůj servis, ve čtvrté hře ještě tlaku odolala, ale v šesté bylo po další dvojchybě srovnáno 3:3. Ukázala také skvělý servis - o dvě hry později si podání získala za pomocí tří es a jednoho přímého bodu.

Rozuzlení přinesla až zkrácená hra a i jinak hlučnější publikum na centrkurtu při výměnách ztichlo. V tie-breaku Kvitovou starší ze sester Williamsových přetlačila a česká lvice bitvu prohrála po dvou hodinách a čtyřiatřiceti minutách.

Výsledky tenisového turnaje US Open:

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

V. Williamsová (9-USA) - Kvitová (13-ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).