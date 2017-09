Kvitová po ztraceném thrilleru: Že má Venus už 37 let? Pořád je to šampionka

PŘÍMO Z NEW YORKU | Když proti sobě stojí Petra Kvitová s Venus Williamsovou, jedna z druhé dokáže dostat to nejlepší. Střetly se pošesté, pošesté se hrál třetí set. Česká tenistka v něm poprvé ve vzájemné rivalitě s o deset let starší americkou legendou prohrála tiebreak. A tím i celý zápas – 3:6, 6:3, 6:7 (2). Čtvrtfinále US Open si Venus zasloužila za větší odvahu ve chvílích, kdy se to nejvíc počítala. Ocenila i českou sokyni. „Výborné utkání, bylo krásné vidět ji zase zazářit,“ vzkázala zarmoucené Kvitové. Ta věřila, že smutek rychle odezní. V New Yorku se přiblížila bývalý výkonům, a to jí dodává kuráž.

Na pár míčů jste se přiblížila semifinále, dokázala jste si, že další grandslamový titul je ve vašich možnostech?

„Nechtěla jsem se vracet jen tak, že budu hrát. Jsem ráda, že to ve mně pořád je a můžu hrát proti top soupeřkám. To je to nejlepší zjištění, co si odsud odvezu. Ale grandslamovými tituly si nejsem jistá. I když tohle bylo čtvrtfinále, tak vyhrát grandslam je pořád strašně daleko. I tak šlo o dobrý turnaj. Momentálně ale převládá zklamání. Od postupu mě dělil kousek. O to víc zápas mrzí.“

Čím to, že proti sobě s Venus hrajete vždycky tak vyrovnaně?

„Když jsme šly do třetího setu, tak jsem si říkala: Už zase. Dokážeme ze sebe vzájemně dostat to nejlepší. Stejně jako dneska.“

Ve třetí sadě jste vedla 3:1, v koncovce se ale dostala nahoru Williamsová. Do sezony jste naskočila až v květnu. Chyběla vám zápasová praxe z takových velkých a těsných utkání?

„Hrála jsem hodně dobře. Neřekla bych, že mi schází zápasy. Hrály jsme dvě a půl hodiny a já šance dostala. Hlavně brejk ve třetím setu. Jenže zaváháte a je to pryč. Venus vás žene, nedá vám moc času. Ke konci třetího setu do míčů šla, hrála víc forhend po lajně, víc mě honila a to rozhodlo.“

Williamsová letos postoupila do finále Australian Open i Wimbledonu, nyní už je v semifinále domácího grandslamu. To vše v 37 letech. Udivuje vás?

„Za ty dvě a půl hodiny se snad ani trochu neunavila. Je to prostě šampionka. Nedokážu si představit, že hraju tenis ve 37 letech jako ona. Může ještě vyhrát dost titulů. Vlastně doufám, že vyhraje i tady.“

Poslední dva ročníky jste v New Yorku prohrála s pozdější vítězkou.

„Právě na to jsem si vzpomněla.“

I Williamsová o vás po utkání hezky mluvila. Jste si blízké?

„My jsme se v šatně nikdy nebavily. Možná si o mně něco myslí, jenom mi to nikdy neřekla. Já ji respektuju jako šampionku, má toho hodně za sebou.“

A vy před sebou. Už za týden zamíříte na asijské turné, čekají vás poslední čtyři turnaje sezony.

„Ráda bych si formu ještě chvíli udržela. V Asii se mi většinou daří, takže se tam i docela těším. Speciálně se těším do Wu-chanu, na který mám hezké vzpomínky.“ (Kvitová turnaj dvakrát vyhrála)