Kouč Vaněk: Petře chybělo víc odvahy. Ještě se ale budou dít velké věci

PŘÍMO Z NEW YORKU | Úroveň tenisu Petry Kvitové neustále roste, těší jejího kouče Jiřího Vaňka. Byť postrádal v těsně prohraném čtvrtfinále US Open s Venus Williamsovou ještě víc odvahy, chválil tenistku za podařený turnaj. Pokud vytrvá, budou se podle trenéra dít ještě velké věci.

Co vám tažení Kvitové do čtvrtfinále US Open ukázalo?

„Tak mě… Hlavně doufám, že Petře ukázalo, že má takový tenis pořád v sobě. Od zranění se tady přiblížila nejvíc své bývalé hře. Škoda, že to nevyšlo. V závěru chyběla i trocha štěstí, ale také potřebuje ještě víc otevřít svou nátlakovou hru. Chyběl tam odvážnější úder, ale jinak jsme rádi, jak zápas zvládla a bojovala do posledního míče.“

Podlehla věhlasné soupeřce, která letos na grandslamových turnajích posbírala nejvíc výher ze všech.

„A stejně měla zápas ve svých rukách. Vedla 3:1 v prvním setu, pak to vzalo strašně rychlý sešup, Peťa od té chvíle udělala jen pět balónů. Ale bojovala, dostala se zpátky ve druhém setu. Vedla 3:0, odvracela brejkboly, což ji posilovalo. Trošku jsme doufali, že ji to víc nakopne a začne hrát svoji odvážnější hru. Bohužel. Největší klíč k zápasu byl stav 3:2, 30:0 a servis ve třetím setu. V tu chvíli byla lepší, kdyby si podání podržela na 4:2, mohlo být veseleji. Ale Venus po brejku zahrála koncovku výborně.“

Taky ale musela za stavu 4:4 bojovat o udržení podání snad 10 minut. I tam byla šance, že?

„Jenže pokaždé trefila bombu na střed, hrála svoje nejtvrdší servisy. Letěly okolo dvouset kilometrů jako u chlapů. Jak znám Venus, tak je schopná občas něco v koncovce pokazit. Dneska jí ale musím vyseknout poklonu. Hrála výborný tenis. Šla si za vítězstvím trošku víc.“

Doma v Americe je ještě těžší sestry Williamsovy porazit, že?

„Williamsky se tady cítí o třídu líp než na jiných turnajích. Hrát tu s nimi na centru je fakt těžký.“

Byla Petra z porážky hodně zdrcená?

„Nerozebírali jsme ji. Vyšlapala se jen na kole, protáhla se. Nejdřív se s porážkou musí vyrovnat sama. Je nám jí líto, ale až se z toho vyspíme, řeknu jí: Pořád to v tobě je. Doufejme, že jí to bude motivovat k další práci, protože je skvělá hráčka. A já myslím, že další velká vítězství má před sebou.“