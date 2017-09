Plíšková po porážce: Že nebudu světová jednička? Je mi to fakt jedno

V první sadě čtvrtfinále proti Coco Vandewegheové máte setbol, soupeřka zahraje kratší míč. Nechtělo to v tu chvíli přitlačit?

„To asi chtělo, ale nečekala jsem, že return zahraju tak dobře a u toho forhendu jsem byla pozdě. Měla jsem míč níž nad zemí, nemohla jsem do něj úplně jít. Ale byla to chyba. Kdybych tohle mohla vrátit, tak zahraju jinak.“



Ve druhé sadě jste pak už soupeřce zcela přenechala iniciativu a spíš se bránila.

„Při našich zápasech vždy ta, která vyhrála tiebreak, vyhrála i druhý set. (stalo se počtvrté z pěti zápasů) Psychicky mi to moc nepřidalo. Hrála asi jeden z nejlepších zápasů, co jsme spolu měly. Neudělala moc chyb, je schopna hrát mnohem hůř.“



Vy jste se ale také nedokázala odbrzdit.

„Taková hráčka vás k tomu nepustí. Má skvělý první i druhý servis a já byla pořád ta druhá. Neměla jsem kdy zatlačit, protože ona hraje vabank.“



Loni jste dokázala v New Yorku porazit obě sestry Williamsovy, hrála jste bezstarostně. Byl to největší rozdíl oproti letošku?

„Určitě. Letos jsem tady byla první nasazená já, loni Serena. Já tehdy neměla co ztratit a ona musela. Taky to tak vypadalo a nehrála proti mně dobře. Proto se mi ji povedlo porazit. To samé loni s Venus, nikdo ode mě nic nečekal…“



Kdežto letos…

„Bylo to těžší v tom, že jsem jako jednička jela na grandslam, kde jsem ještě obhajovala finále. Nastaly různé tlaky. Nemůžu skákat do stropu, ale jsem ráda, že mám tuhle zkušenost za sebou. Věřím, že se mi na dalších grandslamech bude hrát lépe.“



Přicházíte o první místo, což nakonec může do zbytku sezony i pomoct, že?

„Asi to tak bude. Mně je fakt jedno, jestli jsem první nebo druhá na světě, na nic to nemá vliv. Žádné extra výhody nejsou. Všichni čekají, že něco spadne z nebe, ale nic z nebe nespadne. Je to naopak horší pozice, protože holky jsou na mě nachystané a hrají lepší tenis než normálně.“



Když jste se loni zbavila nálepky hráčky, která nikdy nepřešla třetí kolo grandslamu, objevila se další – čekatelka na grandslamový titul. Přistupujete ke kariéře tak, že vám další pokus proklouzl skrz prsty, nebo naopak že jich bude přibývat.

„Šancí bude pořád přibývat. Podívejte se na moje výsledky na grandslamech, jdou pořád nahoru. Dřív jsem na nich hrála šíleně, ani teď nehraju úplně nejlépe. Ale je důležité, že dokážu zvládnout zápasy, jako byly tady ty dva třísetové. Loni jsem do téhle doby nepřekročila třetí kolo, pak jsem byla s klikou ve finále a všichni si myslí, že teď budu grandslamy vyhrávat. Tak to nefunguje. Věšet hlavu nebudu. Mám pořád víc zkušeností, zlepšuju se a beru tohle US Open jako pozitivní zkušenost.“

Konec! Plíšková padla na US Open ve čtvrtfinále, přijde o post jedničky