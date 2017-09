Del Potro zazářil a na US Open vyřídil Federera. Teď vyzve Nadala

Argentinský tenista Juan Martín del Potro ukončil v New Yorku letošní neporazitelnost Švýcara Rogera Federera na grandslamech. Vítěze Australian Open a Wimbledonu porazil ve čtvrtfinále US Open 7:5, 3:6, 7:6 a 6:4.

Del Potro, který ve Flushing Meadows triumfoval v roce 2009, překazil tenisovými fanoušky vyhlížené semifinále Federera se Španělem Rafaelem Nadalem. "Juan bojoval jako lev. Byl jsem příliš nervózní, on naopak předvedl vždycky něco úžasného, když to potřeboval. A já mu taky někdy pomohl," přiznal Federer.

"Samozřejmě je to škoda, ale Juan si to dneska zasloužil víc. Cítil jsem, že v semifinále nemám co dělat, a on bude mít větší šanci porazit Rafu, abych byl upřímný. Neměl jsem negativní myšlenky, ale věděl jsem, že hraje skvěle. Já nebyl dost dobrý v mé mysli, v mém těle ani v mé hře," zhodnotil švýcarský fenomén.

Ani tentokrát se tak Nadal a Federer na US Open nepotkají. Pošesté v historii prohrál jeden z nich těsně před možným vzájemným duelem. Díky vyřazení devatenáctinásobného grandslamového šampiona má Nadal jistotu, že i po US Open udrží pozici prvního hráče žebříčku ATP. Z ní sesadil v srpnu zraněného Andyho Murrayho, jenž zřejmě ukončí předčasně sezonu.

Federer, který prohrál s Del Potrem zmíněné finále US Open v roce 2009, ztratil zápas v tie-breaku třetí sady. Měl postupně čtyři setboly, ale ani jeden nedokázal proměnit. A při prvním setbolu Argentince poslal volej do autu.

Ve čtvrtém setu stačil Del Potrovi brejk z páté hry, aby za pomoci skvělého podání a tradičně drtivého forhendu dovedl zápas do vítězného konce. "Všechno jsem udělal správně. Skvěle jsem servíroval, trefoval forhendy tak tvrdě, jak jsem mohl. Odehráli jsme výborný zápas a na konci jsem si zasloužil vyhrát," těšilo Del Potra.

Naposledy byl v semifinále grandslamu před čtyřmi lety ve Wimbledonu. Po celou kariéru ho přitom sužují problémy se zápěstím a byl na třech operacích. Dostal se však zpátky do špičkové formy a loni pomohl Argentině získat Davisův pohár.

V semifinále ženské dvouhry jsou poprvé po 36 letech samé Američanky. Kvarteto uzavřela Madison Keysová, jež porazila překvapení turnaje Kaiu Kanepiovou z Estonska dvakrát 6:3 a je podruhé v grandslamovém semifinále.

Soupeřkou Keysové bude Coco Vandewegheová, přemožitelka Karolíny Plíškové. Druhou dvojici tvoří dvojnásobná vítězka turnaje Venus Williamsová, která vyřadila ve čtvrtfinále po boji Petru Kvitovou, a Sloane Stephensová. "Je to skvělé nejen pro mě, ale pro celý americký tenis," vyzdvihla Keysová.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku:

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Del Potro (24-Arg.) - Federer (3-Švýc.) 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Keysová (15-USA) - Kanepiová (Est.) 6:3, 6:3.