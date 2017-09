Kouč Plíškové: Přehazováním míčů nikdo trofej nezvedne

Radost české tenistky Karolíny Plíškové po postupu do čtvrtfinále US Open

PŘÍMO Z NEW YORKU | Teprve před rokem v New Yorku se Karolína Plíšková poprvé prosadila na grandslamových turnajích. Od té doby postoupila do semifinále a dvou čtvrtfinále. Pro jejího kouče Davida Kotyzu je to důkaz, že se stále zlepšuje. Coby trenér ryzí útočnice Petry Kvitové ale také zažil dva vyhrané Wimbledony a vidí, co jeho současné tenistce chybí, aby se mohla i ona nazývat grandslamovou šampionkou.

V Kvitové jste měl útočnici, kterou nebylo třeba odbrzďovat. Plíšková ale razí opatrnější přístup. Jak ji přesvědčit, že velké zápasy se vyhrávají tenisem vabank?

„I v tom se lepší. Když srovnám dnešní stav se začátkem naší spolupráce, pokrok je vidět. Sama ví, že v tom má rezervy a musí ho přenést na kurt. Zkusit s kuráží prohrát nějaký zápas. Jít do utkání bez garance, že to vyjde. Chvíle, kdy do míčů půjde, prohraje a nebude jí to vadit, je odrazovým můstkem k tomu, že něco velkého vyhraje. Pořád bych řekl, že ještě složka opatrná převažuje nad rizikovou.“

To ji dělí od velkých trofejí? Pouze solidním tenisem slavnou trofej nezíská.

„Může být. Tady v New Yorku měla na zádech batoh, protože byla první a říkala si, že musí vyhrát každý zápas. Do loňského US Open na nich přitom neuhrála nic. Jedním výsledkem se to nezlomí. Neznamená to, že když byla ve finále, tak už bude jenom vyhrávat. Je vidět, že se na grandslamech, které nejvíc píšou, zlepšuje. Na titul to nestačí, ale dělá na tom a to je důležité. Ví, kde nás tlačí bota. Nejde jen o tuhle oblast. V kondici se musí malinkými krůčky pořád zlepšovat, tam jsou rezervy ještě větší.“

Plíšková přijde v pondělí po US Open o první místo. Bude to ku prospěchu věci?

„Mně to tak přijde, i když je o tom blbé takhle po prohraném zápase mluvit. Nebyla první týden, nějakou dobu vydržela. Je skvělé, že se vůbec něco takového odehrálo. Osobně jsem čekal, že bude ještě ve větší křeči. V Torontu, Cincinnati i tady, i když vnitřně hodně bojovala, se s tím nakonec důstojně popasovala. Konec sezony ukáže. Myslím, že jestli se uvolní a dostane se do Singapuru na Turnaji mistryň, může tam hrát výborný tenis.“

Být první na světě, hrát s jedničkou u jména grandslam. To musí být dobrá zkušenost, ne?

„Nemůžu mluvit za ni. Ona bude nespokojená a všechno bude blbě. Já to tak nevidím. Není skvělé, že prohrála čtvrtfinále, ale sama vůči sobě pořád dělá pokroky. Nejsou mílové, ale její kariéra jde pořád nahoru. Když jí to vydrží, i nějaké dílčí propady určitě přijdou, tak věřím, že bude ještě skvělá.“

Jak je v dnešní době grandslamový titul, o který teď jde, vysoko?

„Nedá se říct. Letos dopadly grandslamy překvapivě, v Paříži vyhrála Ostapenková, Venus byla dvakrát ve finále, je to vážně strašně kulaté. Ale když vezmu, jakou hrou chtějí tyhle holky v posledních kolech uspět, tak přehazováním míčů nikdo trofej nezvedne.“