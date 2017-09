Hlaváčková s Babosovou na semifinále čtyřhry nedosáhly. Prohrály dohrávaný zápas

Duel byl ve středu za stavu 2:2 v prvním setu kvůli dešti přerušen. Dnes se první brejk podařil česko-maďarské dvojici v jedenácté hře, avšak následně jej nepotvrdily a set ztratily v tie-breaku.

Ve druhé sadě prohrávaly nasazené pětky Hlaváčková s Babosovou už 2:5, ale i díky sedmi odvráceným mečbolům dokázaly snížit na rozdíl jediného gamu. Za stavu 4:5 měly brejkbol, ale nakonec se po téměř dvou hodinách radovaly z výhry soupeřky.

"Čekala jsem od soupeřek asi víc, ale předvedly slušný standard. Nám v rozhodujících momentech chyběly highlighty - něco potvrdit a odehrát to solidně. Takže to byl solidní průměrný výkon a nestačil," řekla Hlaváčková, vítězka čtyřhry na US Open z roku 2013 s Lucií Hradeckou.

Sezonu začala právě s Číňankou Pcheng Šuaj, s kterou se dostaly do finále Australian Open, ale po turnaji v Miami se rozešly. Zápas proti ní byl pro Hlaváčkovou jako každý jiný. "Nikdy to s ní nebylo osobní, vztah byl čistě tenisový. Předvedla velmi dobrý výkon, podržela to tam hodně. Je to jedna z nejlepších deblistek, s kterou jsem kdy hrála, a bohužel byla na druhé straně," řekla česká hráčka.

S Babosovou na úvod spolupráce vyhrály v Rabatu a hrály finále v Madridu. Čtvrtfinále US Open je jejich nejlepší výsledek na grandslamu. "Hrozně se to odvíjí od toho, jak Timea hraje dvouhru. To se pak přenáší na deblový kurt. To je moje neznámá, co přijde. Musím s tím počítat, že ne vždy mám vše v rukou," konstatovala Hlaváčková.

S Maďarkou mají naději, že se ve čtyřhře kvalifikují na Turnaj mistryň do Singapuru. "Moc si to přeju, je to důvod, proč hrajeme spoustu turnajů. Je to motivace. Výsledky na to máme, ale musíme zabrat na konci," řekla Hlaváčková. Kvůli programu dvouhry Babosové pojedou do Taškentu místo velkého turnaje ve Wu-chanu. "Což asi není ideální, ale když budeme hrát dobře, tak v tom nevidím rozdíl. Důležité jsou výsledky, a když budou dobrý, tak to přinese Masters."

Aktuálně má i dost bodů na účast na Turnaji mistryň ze spolupráce s Pcheng Šuaj. Teoreticky by se tak mohla kvalifikovat i s ní ."Šlo by to, ale mezi sebou jsme domluvené, že ne," řekla Hlaváčková, která v minulosti startovala na vyvrcholení sezony v minulosti již třikrát - vždy s Hradeckou.