Wimbledon a prize money: kolik si vydělá šampion a co dostane vozíčkář?

Už v kvalifikačních zápasech se fanoušci dočkali napínavých duelů a tvrdých bojů do posledního míčku. Není divu. Na hráče a hráčky totiž čekají nejen nejslavnější kurty světa, ale i pořádná finanční injekce. A to i za pouhou účast v prvním kole.

Začněme však od konce, tedy od budoucího vítěze či vítězky slavného Wimbledonu. Šampioni letošního ročníku si na účet připíší příjemných 2,2 milionu liber (téměř 64 milionů korun), což je o téměř šest milionů více než v roce předcházejícím.

Jak proud finančního toku nabírá na obrátkách ukazují i prize money za rok 2011. Vítězové Petra Kvitová a Novak Djokovič si před šesti lety odnesli "pouhých" 1,1 milionu liber, tedy zhruba polovinu toho, co shrábne letošní šampion.

PRIZE MONEY (dvouhry) - WIMBLEDON 2017 VÍTĚZ 64 milonů korun FINALISTA 32 milionů korun SEMIFINALISTA 16 milionů korun ČTVRTFINALISTA 8 milionů korun 3. KOLO 2,6 milionů korun 2. KOLO 1,6 milionů korun 1. KOLO 1 milion korun

Jen pro představu. Organizátoři v letošním ročníku na prize money vyplatí jednu miliardu korun.

Kdo si však oproti předcházejícímu roku polepší nejvíce? Dobrá zpráva letí ke všem, kteří vypadnou hned se svým úvodním soupeřem.

Za úspěšné boje v kvalifikaci či za účast v hlavní soutěži si připíší 35 tisíc liber (asi jeden milion korun), což je o 17 % více než v roce minulém.

"Jsme hrdí na to, že můžeme hráčům a hráčkám nabídnout takové podmínky a že Wimbledon hraje hlavní roli i v tomto ohledu. Jsme schopni investovat velké prostředky nejen do odměn tenistům, ale i do zabezpečení turnaje a především do jeho budoucnosti," říká ředitel turnaje Philip Brook.

O poznání méně však čeká na další soutěže. I když ani tady si wimbledonští účastníci nemohou stěžovat na lakotu pořadatelů.

Vítězové ženské a mužské čtyřhry si v roce 2016 rozdělili přes 10 milionů korun, poražený pár v prvním kole pak cca 270 tisíc. Ve smíšené čtyřhře se šampioni těšili z částky dosahující 3 milionů korun, pár, který padl hned s úvodním soupeřem, bral 44 tisíc korun.

A na kolik si v minulém roce přišli tenisté, kteří skončili těsně před branami hlavní soutěže ve třetím kole kvalifikace? Na konto jim přibylo 440 tisíc korun, na poražené v prvním kole kvalifikace čekalo 109 tisíc korun.

Kolik dostanou vozíčkáři a vítězové kvalifikace?

Hodně zajímavé částky však organizátoři rozdělí i v soutěži vozíčkářů. Naše údaje vycházejí z roku 2016, přesto stojí za zaznamenání. Vítěz turnaje ve dvouhře si připsal po přepočtu velmi slušných 730 tisíc korun, příjemná částka však čekala například i na čtvrtfinalistu, který se mohl těšit na cca 158 tisíc korun.

A šampioni soutěže vozíčkářů ve čtyřhře? Pořadatelé předali vítězném páru šek na 350 tisíc korun, domů si tedy každý odnesl zhruba 175 tisíc korun.

Prize money rostou každým rokem na všech čtyřech grandslamech. Organizátoři na French Open letos vyplatili o 12 procent více než v roce 2016, Rafael Nadal a Jelena Ostapenková si však přesto odnesli o čtyři sta tisíc liber méně než budoucí letošní šampioni Wimbledonu.

Nejštědřejších odměn se však hráči dočkají jako už tradičně na US Open, úřadující šampion z minulého roku Stan Wawrinka si přišel na téměř 77 milionů korun (2,65 milionů liber).

Wimbledon však přeci jen jeden primát drží. Tenisté si na žádném turnaji světa nevydělají za vypadnutí v prvním kole více než zde. Zatímco z All England Clubu si hráči přijdou na jeden milion korun, na French Open brali například o 84 tisíc korun méně.