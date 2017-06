Britský průzkum tvrdí: Nejlepší z wimbledonských vítězů? Vede Kvitová

Po Karolíně Plíškové má být druhou největší favoritkou slavného Wimbledonu. Alespoň v takovém světle vidí většina zahraničních sázkových kanceláří Petru Kvitovou. Po jejím triumfu v Birminghamu zájem o českou hvězdu především na britských ostrovech graduje. Se zajímavou statistikou přišel deník telegraph.co.uk , který zveřejnil výsledky průzkumu psychické odolnosti wimbledonských šampionů za posledních 25 let. Vítěz? Ano, Petra Kvitová!

Netradiční studie, nazvaná IBM Watson, se zaměřila na faktory, do jaké míry a s jakou úspěšností jsou tenisté a tenistky schopni čelit kritickým okamžikům zápasu. Ze statistik vychází, že wimbledonské šampionky v posledním čtvrtstoletí prokázaly větší psychickou odolnost vůči nečekaným změnám či nepředvídatelnému vývoji v zápasech než muži.

Z čeho tedy výsledky studie konkrétně vycházejí? Analitici se zaměřili na wimbledonské vítěze v šesti oblastech: vášeň pro hru, tlak, odolnost, servis, return a schopnost zvrátit nepříznivý vývoj zápasu.

TOP 12 WIMBLEDONSKÝCH VÍTĚZŮ 1. Petra Kvitová (Česko) 2. Lindsay Davenportová (USA) 3. Marion Bartoliová (Francie) 4. Serena Williamsová (USA) 5. Maria Šarapovová (Rusko) 6. Steffi Grafová (Německo) 7. Venus Williamsová (USA) 8. Daniel Nestor (Kanada) 9. Jana Novotná (Česko) 10. Novak Djokovič (Srbsko) 11. Andy Murray (V. Británie) 12. Rafael Nadal (Španělsko)

I když se do velké míry jedná o číselně neměřitelné údaje, vychází z nich pro českého fanouška zajímavý závěr.

V součtu sledovaných ukazatelů vyšla jako vítězka dvojnásobná šampionka Wimbledonu Petra Kvitová, na devátém místě se umístila Jana Novotná.

První sedm míst ovládly ženy, nejlepší z mužů byl na osmé pozici dvojnásobný vítěz z All England Clubu ve čtyřhře Daniel Nestor.

Právě psychickou odolností a vášní pro tenis britský server vysvětluje úspěšný comeback Petry Kvitové pouhých pět měsíců poté, co byla vážně poraněna neznámým pachatelem při přepadení ve vlastním bytě.

"Byla to její oddanost, láska k tenisu, vytrvalost a touha, které stojí za úspěšným návratem na kurty," píše se na stránkách.

Průzkum je však založen i na řadě přesně doložených statistických dat. Experti se například zaměřili na to, kolik procent výměn dokáže tenista/tenistka vyhrát v zápasech, ve kterých nakonec prohrál(a). Tato čísla mají dokázat bojovnost hráče a jeho touhu nevzdat se i v duelech, kdy se jim nedaří.

A i zde vládne pětinásobná fedcupová šampionka. Petra Kvitová dle těchto údajů vyhrála 48,6 procent míčů v duelech, ve kterých nakonec padla. Druhé místo patří sedminásobné vítězce Wimbledonu Steffi Grafové, která získala o čtyři desetinky méně, třetí je vítězka z roku 1998 Jana Novotná z 47,61 procenty.

Autoři průzkumu se zamýšlejí, co stojí za tím, že prvních sedm míst patří výhradně ženám. Za nečekanými výsledky je dle jejich názoru fakt, že ženy jsou podrobovány většími tlaku než jejich mužští protějšci.

"Média sledují nejen jejich hru, ale jsou pod velmi přísným drobnohledem i v celé řadě dalších věcí. Řeší se, jak se hráčky chovají, co říkají, ale třeba i jak jsou oblečené, jestli je to vhodné či ne. To v nich v konečném důsledku vyvolá psychickou odolnost a schopnost čelit velkému tlaku," vysvětluje autor.

Za příklad se uvádí třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Serena Williamsová, která prakticky na každém turnaji čelí nejen pečlivému rozboru své hry ze strany fanoušků i médií, ale i způsobu, jakým se obléká a prezentuje během hry.

Slavný Wimbledon startuje už v pondělí a možná největší díl pozornosti bude upřen na Petru Kvitovou. Potvrdí česká hrdinka očekávání fanoušků?