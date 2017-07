Wimbledon má nového hrdinu! V hlavní soutěži je 855. tenista světa

Na ten příběh nejde zapomenout. V loňském roce se hrdinou Wimbledonu stal domácí tenista Marcus Willis, který se do slavného turnaje probil jako 772. hráč světa. Fanoušky po celém světě šokoval nejen svým výkonem, ale i životním příběhem, který jakoby vypadl z dílny hollywoodských tvůrců. Británie má na startu nového ročníku nového favorita, který Willise v lečem předčí. Do hlavní soutěže se totiž dostal Alexander Ward, 855. hráč světa. Stal se nejníže postaveným tenistou v hlavní soutěži grandslamu od roku 1998.

Dlouho se čekalo, zda Marcus Willis svůj pohádkový příběh z minulého roku zopakuje. Hráč, kterého k pokračování kariéry přemluvila vlastní žena, napsal v loňské sezoně jeden z nejdojemnějších sportovních příběhů. (VÍCE ČTĚTE ZDE >>>)

Nyní, už jako 374. tenista žebříčku, se pokusil svou cestu napodobit. Nechybělo moc a povedlo se mu to. Vytáhlého Brita zastavil až v závěrečném kole kvalifikace Ukrajinec Marčenko.

Neskutečný příběh však rozepsal jiný domácí borec - Alexander Ward, který se z předkvalifikačních bojů prokousal až do hlavní soutěže.

Rodák z Northamptonu zažívá vskutku pohádkovou cestu. Na turnajích ATP dosud odehrál tři zápasy, všechny prohrál, o účasti na grandslamech si mohl až na jednu výjimku nechat zdát. A jeho žebříčkové maximum? Před dvěma lety se dostal nejlépe na 242. pozici světa.

To, co prožívá poslední dny, ale předčí všechny jeho sny. Největšího vítězství kariéry se dočkal ve třetím kole kvalifikace, kdy porazil ostříleného Rusa Teimuraze Gabašviliho a zajistil si účast mezi vyvolenými.

"Je to neskutečné, nerozumím tomu. V kvalifikaci Wimbledonu jsem za celou kariéru odehrál čtyři zápasy, všechny prohrál a najednou budu hrát hlavní soutěž. Motá se mi z toho hlava," nechápal po šokujícím triumfu Ward.

Jediná grandslamová Wardova zkušenost se píše do minulého roku, kdy si díky divoké kartě zahrál v prvním kole s Davidem Goffinem. Na Belgičana však uhrál pouhých sedm her a s turnajem se rozloučil. Krátce poté utrpěl vážné zranění zápěstí, které mu vystavilo na šest měsíců stopku a znamenalo prudký pád žebříčkem.

"Bylo to velmi vážné zranění. Navštívil jsem spoustu specialistů, vyslechl si celou řadu rozdílných názorů. Nikdo nevěděl, jak mi pomoct. Nakonec jsem si musel píchat kortizonové injekce, ty mi pomohly. Naštěstí jsem nemusel na operaci," vzpomíná na nepříjemné okamžiky kariéry tenista.

Letos však píše úplně jiný příběh. Ward se už do samotné kvalifikace dostal díky velikému štěstí. Jako nízko postavený tenista musel bojovat v předkvalifikačních bojích, v posledním zápase navíc prohrál. "Měl jsem dva mečboly, ale padl jsem 6:7 ve třetím setu. Myslel jsem, že je se vším konec, ale nakonec se uvolnila dvě místa v kvalifikaci a jedno jsem dostal já," vypráví o začátku své jízdy Brit.

Na další přízeň štěstěny se už v kvalifikačních bojích spoléhat nemusel. Už vítězstvím v prvním kole nad 166. hráčem světa Gerasimovem Ward pořádně překvapil. Jen tento triumf by stačil na to, aby mohl letošní ročník považovat za úspěšný.



Tím však Brit zdaleka neskončil. Jako druhého poslal ze hry ostříleného Japonce Go Soedu, a o Gabašvilim u řeč byla. V paměti zůstal především způsob, jakým zničil zkušeného Soedu, kterému dovolil pouhé čtyři gamy. "Musím být upřímný, hrál jsem nejlepší zápas v životě. Všechno mi šlo, každým úderem jsem se cítil lepší a silnější," říká Ward.

Srovnáním s Willisem tak Ward uniknout nemohl. "Někteří lidé mi říkají, jestli bych jako Marcus preferoval zápas s Federerem na centrálním kurtu, nebo bych radši měl více vítězných zápasů. Je jasné, že zažít takový příběh jako Willis by bylo fantastické, ale já jdu vlastní cestou a jsem šťastný," tvrdí jasno tenista.

Aby Willise dorovnal i co do počtu vyhraných zápasů, musí si Ward v prvním kole poradit s bývalým osmým hráčem světa Marco Baghdatisem. Bude Britova pohádka pokračovat i po prvním kole Wimbledonu?