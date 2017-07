Drtivá síla? V semifinále Wimbledonu budou tři Češky, píší v zahraničí

Experti se zaměřili na všechny čtyři části pavouka, z kterých vybrali dle jejich uvážení největší favoritky, jež by mohly vzhledem k aktuální formě a specifickému travnatému povrchu postoupit až do bojů o titul.

Mezi nejlepší čtyřku nezařadili světovou jedničku Angelique Kerberovou, dvojku Simone Halepovou ani vítězku z French Open Jelenu Ostapenkovou. "Letošní Wimbledon se ponese v českých barvách," nepochybuje autor článku.

1. čtvrtina



postupující do semifinále: Lucie Šafářová



V první čtvrtině je papírově největší favoritkou světová jednička Angelique Kerberová, hodně kolísavá forma Němky však odborníky nepřesvědčuje. "Angelique bude ve Wimbledonu v lepší formě než na Roland Garros, na turnaji v Eastbourne ukázala nárůst formy. V All England Clubu obhajuje loňské finále, ale dostat se tam znovu bude pro ni velmi těžké," mají jasno experti.

Velké nebezpečí podle nich na Němku číhá již ve druhém kole, kdy bude hrát buď s Belgičankou Flipkensovou či Japonkou Doiovou. V případě zvládnutí jedné z těchto soupeřek by mohla čelit Lucii Šafářové, v osmifinále pak Španělce Muguruzaové a čtvrtfinále nebezpečné Kuzněcovové. Tam však podle odhadů nedojde, skončit by měla na finalistce French Open z roku 2015 Lucii Šafářové.

2. čtvrtina



postupující do semifinále: Karolína Plíšková



Favoritkou druhé čtvrtiny pavouka je světová trojka a čerstvá vítězka turnaje v Eastbourne Karolína Plíšková. A i když ve Wimbledonu nikdy nedošla dál než do druhého kola, tento ročník bude dle autora článku patřit jí. Rodačka z Loun svůj grandslamový komplex zlomila na všech třech zbývajících turnajích velké čtyřky.

Na US Open v minulém roce došla do finále, v Melbourne skončila ve čtvrtfinále, mezi poslední čtyři došla i na nedávno skončeném Roland Garros. Česká jednička byla právě v Paříži jediný zápas od toho, aby ovládla světový žebříček. Na kontě má po vítězství v Eastbourne spolu se Svitolinovou a Mladenovicovou 36 výher, což je nejvíce ze všech.



Největšími soupeřkami Plíškové v cestě do semifinále by měly papírově být Anastasia Pavljučenkovová a především Caroline Wozniacká, kterou světová trojka udolala v Eastbourne. Ani tyto hvězdy by však Plíškovou podle expertů zastavit neměly.

3. čtvrtina



postupující do semifinále: Mirjana Lučičová-Baroniová



Z třetí čtvrtiny vzejde podle odhadů odborníků možná trošku překvapivá semifinalistka. Na svůj úspěch z letošního Australian Open by měla navázat chorvatská tenistka Mirjana Lučičová-Baroniová. Zastavit by ji neměla ani nejvýše nasazená Dominika Cibulková, která po svém fantastickém tažení na listopadovém Turnaji mistryň marně hledá top formu.

Na Venus Williamsové se pro změnu podepíší problémy s následky autonehody, kterou americká tenistka způsobila a při které zemřel člověk. Další favoritka Elina Svitolinová se pro změnu ve Wimbledonu tradičně trápí a stejně tomu bude podle předpokladů i letos.

A šance odborníci nedávají ani překvapivé vítězce French Open Jeleně Ostapenkové, která zatím ve Wimbledonu startovala třikrát, jen jednou však odcházela jako vítězka.

O místo v semifinále by v nabité třetí čtvrtině pavouka tak mohly zabojovat ranařka Madison Keysová, tradičně na trávě skvěle podávající Sabine Lisická a bez šancí by dle expertů nemusela být ani Barbora Strýcová.

4. čtvrtina



postupující do semifinále: Petra Kvitová



A semifinalistky by měla za čtvrté části rozlosování doplnit šampionka z Birminghamu Petra Kvitová, která zažívá úspěšný comeback na kurty poté, kdy se zotavovala z vážného zranění ruky, které jí způsobil neznámý pachatel v prosinci loňského roku.

Dle autorů analýzy jí v účasti v semifinále nezabrání ani největší domácí hvězda Johanna Kontaová či světová dvojka a přemožitelka Karolíny Plíškové na French Open Simone Halepová.

A co po mateřské dovolené vracející se bývalá světová jednička Viktoria Azarenková, jejíž návrat je sledován se stejným zájmem jako u Petry Kvitové? Nedostatek herní praxe a teprve druhý turnaj v letošním roce na více než čtvrtfinále stačit dle odhadů nebude.

"Kvitová se zdá ve vynikající fyzické, ale především psychické kondici. Je moc znát, jak skvěle se vypořádala se všemi problémy. Tenis si užívá, bojuje a na kurtu se cítí skvěle," odůvodňují autoři, proč Petra Kvitová postoupí do semifinále turnaje.



A zajímavost na závěr. Podle serveru si v semifinálových bojích poradí Karolína Plíšková s Lucií Šafářovou a Petra Kvitová s Lučičovou Baroniovou. Pokud tyto předpoklady vyjdou, má se český fanoušek od pondělí, kdy boje v All England Clubu začínají, opravdu na co těšit.