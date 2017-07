Wimbledon ONLINE: Kvitová postupuje, start zvládli Plíšková i Rosol

Skvělý rozjezd dvojnásobné šampionky! Česká tenistka Petra Kvitová zvládla vstup do Wimbledonu, v prvním kole porazila Švédku Johannu Larssonovou 6:3, 6:4. Postup oslavila také Barbora Strýcová, která si poradila s Veronicou Cepedeovou Roygovou z Paraguaye 6:3 a 6:3. Do druhého kola prošla i Kristýna Plíškovou po výhře nad jednatřicátou nasazenou Robertou Vinciovou z Itálie 7:6 a 6:2. Kateřina Siniaková prohrála s Marií Sakkariovou z Řecka 3:6, 4:6 a i potřetí v letošní sezoně skončila na grandslamu v 1. kole. Lukáš Rosol zdolal Švýcara Henriho Laaksonena 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 a jako první z českých hráčů prošel do druhého kola.Na kurtu bojuje Markéta Vondroušová, mezi muži zahajuje své wimbedonské tažení Jiří Veselý. Všechny české zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz!

How wonderful to see her back...@Petra_Kvitova returns to Centre Court, the scene of her two Ladies' Singles titles.#Wimbledon pic.twitter.com/i8nuvfX0jt — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2017

Českým tenistkám se dařilo

Dvojnásobná vítězka turnaje Kvitová porazila přes nervózní úvod Švédku Johannu Larssonovou 6:3, 6:4 a na oblíbené londýnské trávě si připsala 30. výhru. Jedenáctá nasazená hráčka, kterou na centrkurtu sledovali její rodiče i operatér Radek Kebrle, střídala vítězné míče s lacinými chybami. V důležitých momentech se ale dokázala prosadit a po necelé hodině a půl mohla slavit postup.

"Vrátit se zpět do Wimbledonu bylo obrovskou motivací a jsem neskutečně šťastná, že se to stalo skutečností," řekla Kvitová, která hraje teprve třetí turnaj po vážném zranění pravé ruky z prosincového přepadení a má zatím zápasovou bilanci 7:1. Její další soupeřkou bude Američanka Madison Brengleová.

Nasazená dvaadvacítka Strýcová porazila Veronicu Cepedeovou z Paraguaye 6:3 a 6:3 a potvrdila roli favoritky. V prvním setu ale s 85. hráčkou žebříčku prohrávala 0:2 a byla ráda, že o game později utkání přerušil déšť.

"Byla jsem opravdu hodně nervózní, cítila jsem to na svém dechu a pohybu. Celkem mi pomohlo, že sprchlo, v šatně jsem se trochu uklidnila. Když jsem se vrátila, začala jsem do balónů trochu víc jít, líp jsem servírovala, zvedla jsem se," řekla Strýcová.

Po návratu čtyřikrát za sebou sebrala soupeřce podání a set vyhrála. Sérii brejků protáhla o další dva v úvodu druhé sady a po hodině a půl proměnila druhý mečbol. "Hodně mi pomohl servis. Pořád jsem si opakovala, že do toho musím jít. Vtloukala jsem si do hlavy: 'Pojď do toho, pojď do toho'. Jak jsem se rozšvihala, bylo to lepší," řekla. Pomohla jí i podpora nejbližších v hledišti. "Měla jsem tam přítele, tátu, ségru i neteř," uvedla. Ve 2. kole ji čeká Japonka Naomi Ósakaová.

Kristýna Plíšková vyřadila turnajovou jednatřicítku Robertu Vinciovou z Itálie po setech 7:6 a 6:2. Pětadvacetiletá Češka porazila o devět let starší soupeřku letos už potřetí a upravila vzájemnou bilanci na 3:1. V první sadě odvrátila za stavu 4:5 setbol a v tie-breaku pak proměnila svoji druhou šanci na zisk setu. Druhý set byl po dvou brejcích její jasnou záležitostí.

"Povedlo se to," oddechla si bývalá vítězka juniorky ve Wimbledonu Plíšková. "Nebylo to ideální, ale první kolo nikdy nemůže být úplně krásný. Jsem ráda, že jsem vyhrála. Nehrála jsem skvěle, ale nějak jsem to tam dostrkala."

Siniaková prohrála s Marií Sakkariovou z Řecka 3:6, 4:6 a stejně jako na Australian a French Open letos skončila opět v 1. kole. Neobhájila tak body za loňské třetí kolo. Sakkariová bude příští soupeřkou Kristýny Plíškové.

Rosol zdolal na úvod Švýcara Henriho Laaksonena 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 a jako první z českých hráčů prošel do druhého kola. Jednatřicetiletý tenista, který je na světovém žebříčku až na 213. místě, se na třetí grandslam sezony probojoval z kvalifikace. Jeho dalším soupeřem bude 16. nasazený Gilles Müller z Lucemburska.

Zápasy prvního kola už rozehráli také Jiří Veselý a osmnáctiletá Markéta Vondroušová, která ve Wimbledonu debutuje proti Číňance Pcheng Šuaj.

Murray s přehledem postoupil

První tenista světa Brit Andy Murray neztratil v 1. kole ani set. Obhájce titulu, kterého v přípravě trápila kyčel, přehrál v All England Clubu Alexandera Bublika z Kazachstánu 6:1, 6:4 a 6:2.

Hned první den zkropil třetí grandslam sezony lehký déšť. Kurty musely být v Londýně skryty pod zelenými plachtami necelou půlhodinu.

Jistě zvládla vstup do turnaje i Rumunka Simona Halepová. Turnajová dvojka, která bojuje s Karolínou Plíškovu a Němkou Angelique Kerberovou o post světové jedničky, porazila Marinu Erakovicovou z Nového Zélandu 6:4 a 6:1.

Kyrgios dohrál v prvním kole

Murray před zraky vévodkyně z Cambridge Kate, která se před zápasem mimo jiné potkala i s Martinou Navrátilovou, neměl v utkání problémy. Kvalifikant Bublik sice dal 15 es, ale svěřenec Ivana Lendla Murray mu přesto prorazil pětkrát podání. Utkání dvakrát přerušené kvůli dešti nakonec Brit vyhrál za hodinu a tři čtvrtě.

Mezi prvními se s turnajem rozloučil Australan Nick Kyrgios. Dvacátý nasazený tenista nedohrál duel s francouzským deblovým specialitou Pierrem-Huguesem Herbertem, s kterým prohrával 3:6 a 4:6 a zápas kvůli problémům s kyčlí vzdal.

"Snažil jsme se dát do kupy, ale věděl jsem, že nejsem stoprocentní. Kdybych hrál s někým jiným, možná bych vyhrál, ale on předváděl skvělý 'travnatý' tenis a parádně podával," řekl Kyrgios o sedmému deblistovi světa.

Dvojnásobný semifinalista Jo-Wilfried Tsonga ztratil v první kole jen sedm her. Dvanáctý nasazený hráč zdolal 6:3, 6:2, 6:2 domácího Camerona Norriea.

