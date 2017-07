Wimbledon ONLINE: Strýcová už opět hraje, Kvitová čeká na Murrayho

ONLINE (16.30): Kristýna Plíšková - Roberta Vinciová »

Vstup do Wimbledonu zvládla jiště rumunská tenistka Simona Halepová. Turnajová dvojka porazila v 1. kole Marinu Erakovicovou z Nového Zélandu 6:4 a 6:1.

Hned první den trápí třetí grandslam sezony počasí. Kvůli dešti byly odpoledne zápasy zhruba na půl hodiny přerušeny a kurty se schovaly do obřích zelených plachet.

Svůj zápas už ze sedmi českých zástupců, kteří mají dnes nastoupit, rozehrála Barbora Strýcová.

Kyrgios dohrál v prvním kole

Mezi prvními se s turnajem rozloučil Australan Nick Kyrgios. Dvacátý nasazený tenista nedohrál duel s francouzským deblovým specialitou Pierrem-Huguesem Herbertem, s kterým prohrával 3:6 a 4:6 a zápas kvůli problémům s kyčlí vzdal.

"Snažil jsme se dát do kupy, ale věděl jsem, že nejsem stoprocentní. Kdybych hrál s někým jiným, možná bych vyhrál, ale on předváděl skvělý 'travnatý' tenis a parádně podával," řekl Kyrgios o sedmému deblistovi světa.

Dvojnásobný semifinalista Jo-Wilfried Tsonga ztratil v první kole jen sedm her. Dvanáctý nasazený hráč zdolal 6:3, 6:2, 6:2 domácího Camerona Norriea.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Nišikori (9-Jap.) - Cecchinato (It.) 6:2, 6:2, 6:0,

Tsonga (12-Fr.) - Norrie (Brit.) 6:3, 6:2, 6:2,

Querrey (24-USA) - Fabbiano (It.) 7:6 (7:5), 7:5, 6:2,

Herbert (Fr.) - Kyrgios (20-Austr.) 6:3, 6:4, skreč,

Chačanov (30-Rus.) - Kuzněcov (Rus.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2,

Brown (Něm.) - Sousa (Portug.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4,

Bolelli (It.) - Lu Yen-Hsun (Tchaj-wan) 6:3, 1:6, 6:3, 6:4,

Paire (Fr.) - Dutra Silva (Braz.) 6:4, 3:6, 7:6 (12:10), 6:4,

Basilašvili (Gruz.) - Berlocq (Arg.) 6:4, 7:6 (7:3), 6:1,

Janowicz (Pol.) - Shapovalov (Kan.) 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Halepová (2-Rum.) - Erakovicová (N. Zél.) 6:4, 6:1,

Keysová (17-USA) - Hibinová (Jap.) 6:4, 6:2,

Wang Čchiang (Čína) - Chang Kai-Chen (Tchaj-wan) 6:3, 6:4,

Sabalenková (Běl.) - Chromačevová (Rus.) 6:3, 6:4,

Haddadová (Braz.) - Robsonová (Brit.) 6:4, 6:2,

Giorgiová (It.)- Cornetová (Fr.) 5:7, 6:4, 6:4.