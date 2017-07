Wimbledon snů. České ambice na finále, oživení Berdycha i návrat krále

Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou po příjezdu z vítězného finále Fed Cupu ve Francii • FOTO: Dominik Bakeš (Sport) Víc v tenise nikdy nebylo a ani nebude. Mačkat vytoužený pohár v All England Clubu, stát se šampionem a takřka nesmrtelným sportovcem. V pondělí startuje hlavní část Wimbledonu, který slibuje několik velkých lákadel. Čeští fanoušci živí naděje na finále dvou krajanek Karolíny Plíškové a Petry Kvitové jakožto největších favoritek. Svět zase bude hltat další kapitolu nestárnoucího fantoma Rogera Federera, případně mačkat pěsti domácímu Andy Murraymu. Server iSport.cz vypíchl hlavní zajímavosti letošního ročníku nejslavnějšího tenisového turnaje světa.

Plíšková světovou jedničkou? Karolína Plíšková se raduje po vítězném míči • Foto Reuters Na Roland Garros ji dělil od prvního místa jediný vyhraný set, na Wimbledonu Karolína Plíšková nemusí vyhrát ani zápas, aby jako první česká tenistka v historii usedla na světový trůn. Ve virtuálním žebříčku, z něhož se odečítají loňské body za Wimbledon a vzhledem k posunu v kalendáři i turnaje v Bukurešti a Bastadu, je už nyní první s náskokem víc než 500 bodů. České tenistce stačí, aby aktuální jednička Angelique Kerberová nepostoupila do finále a dvojka Simona Halepová do semifinále Wimbledonu. V takovém případě nebude ani záležet na londýnském výsledku Plíškové. Ta by si prvního místa považovala. „Pořád je hodně těžký se na jedničku dostat. Nechci ji dávat na stejnou úroveň jako grandslam, ale je to pro mě hned za ním. Vypovídá to o solidnosti posledních dvanácti měsíců," pravila.

Příběh šampionky Petry Petra Kvitová ladí formu na Wimbledon, v Birminghamu vyhrála první turnaj po návratu • Foto ČTK Famózní návrat Petry Kvitové po operaci vážně poraněné ruky (doma v Prostějově se bránila lupiči při přepadení) fascinuje celý tenisový svět. Na trávě ve Wimbledonu, kde Kvitová už dvakrát vyhrála a kde to tolik miluje, by mohla dokončit jedinečný příběh epochálního návratu na kurty. I s omezenými možnostmi (zranění ji limituje i v běžném životě) může dokázat velké věci a svůj comeback dovést k ještě většímu happy-endu. Už nyní ale všichni oceňují, co zvládla. Svou dvojnásobnou šampionku si pořadatelé z All England Clubu pozvali pro dnešní první kolo na centrkurt hned po mači obhájce Andyho Murrayho. Se Švédkou Johannou Larssonovou vyhrála všechny čtyři zápasy a je odhodlaná zvládnout i ten pátý. A když ne, svět se bude točit dál… Tenhle nový přístup, kdy si tenis tolik nepouští do hlavy, si snad už nenechá vzít.

České ženské finále? Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou po příjezdu z vítězného finále Fed Cupu ve Francii • Foto Dominik Bakeš (Sport) Sázkové kanceláře a experti se jednomyslně shodují – do finále ženského pavouka tipují Petru Kvitovou a Karolímu Plíškovou! České finále by bylo něco naprosto výjimečného, pro malou zemi v srdci Evropy zároveň neuvěřitelně prestižního. „Karolíniny výsledky hovoří za vše. Výborně servíruje, hraje skvěle. Jde do toho, ať se děje, co se děje. Má silnou hlavu, vyhrává těžké zápasy,“ ocenila Kvitová svou krajanku. „Petra teď vyhrála turnaj, odsud má dva tituly. Na trávě je jedna z nejnebezpečnějších soupeřek, protože je levačka. Ale zase letos nemá kvůli zranění tolik nahraných zápasů. Já s ní dvakrát prohrála, poslední zápas už je ale víc než dva roky starý. Od té doby se hodně změnilo,“ reagovala Plíšková na stejnou otázku, jak by popsala svou soupeřku. Pokud papírové předpoklady vyjdou, máme se opravdu nač těšit.

Šance pro Berdycha? Tomáš Berdych postoupil do čtvrtfinále • Foto Reuters Pro českou jedničku půjde o první turnaj pod vedením nového trenéra Martina Štěpánka. Zkušený tenista už nepatří k favoritům, v aktuální sezoně vypadl z elitní desítky a bojuje s velkou konkurencí nastupujících mladých vlčáků. Na Wimbledonu ale nemusí být tak špatně – v prvním kole čelí Jérémymu Chardymu. Na nebezpečného Francouze umí - předchozích čtyřech duelech vždy zvítězil, naposledy před dvěma lety právě ve Wimbledonu. Na přípravných travnatých turnajích dvakrát těsně vypadl se španělským ranařem Felizianem Lópezem (ve Stuttgrtu a v Queensu), v exhibici v Hurlingamui ale zametl s antukovým démonem Rafaelem Nadalem. V dolní polovině pavouka by pak mohl využít i slabší formy druhého nasazeného Novaka Djokoviče.

Návrat krále Rogera Roger Federer slaví další titul • Foto ČTK Britové švýcarskou legendu poženou minimálně stejně, jako domácího borce Andy Murrayho. Federer po triumfu na Australian Open vynechal antukovou část sezony, na trávě začal šokující porážkou v prvním kole na turnaji ve Stuttgartu s domácím veteránem Tommym Haasem. Následující přípravný podnik v Halle už ale vyhrál a do Londýna přijede ve velké formě. Dojít může i na repete australského finále s největším rivalem Rafaelem Nadalem. Švýcarská legenda letos ovládla všechny velké turnaje, kam se přihlásila. Podaří se Federerovi urvat osmý titul ve Wimbledonu?