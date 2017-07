Kouč Kvitové: Z rivality Petry a Plíškové by mohly být grandslamy

PŘÍMO Z LONDÝNA | Stále se teprve tenisově poznávají, jedno ví ale Jiří Vaněk, trenér Petry Kvitové, jistě. „Ne trávě je úplně jiná hráčka,“ tvrdí před Wimbledonem, jehož 1. kolo odehraje dvojnásobná šampionka dnes na centrkurtu proti Johanně Larssonové (53. na WTA). Pro vstupní mač je trenér optimistou, dál ale on ani nikdo jiný z týmu Kvitové nehledí. „Nebavíme se o tom, kolik zápasů se dá vyhrát nebo rovnou o titulu. To bychom ji zbytečně stresovali,“ líčí Vaněk.

Jak se jeví forma Petry Kvitové před startem Wimbledonu?

„Na trávě to má fakt ráda. To bylo vidět v Birminghamu od prvního dne. Přišla na trávu, fotila se, lehala si na ni a říkala. Už je to tady zase! Od prvního tréninku míče neskutečně trefovala, zahrála neskutečně a vyhraný turnaj byl ohromný bonus. Opravdu je na trávě úplně jiná hráčka. I teď to ukazuje a už se těší, až začne hrát. Jsme ve Wimbledonu čtyři dny a je vidět, jak je nažhavená na zápas. Ruka drží, tělo je taky v pohodě. Je připravená a těšíme se.“

Jak se vám poslouchá její jméno skloňované mezi největšími favoritkami grandslamu?

„Hezky, ale my to máme šouplí jinak. Pasují ji tak vysoko po jednom turnaji, ale ona nehrála půl roku. Bude to teprve její třetí turnaj a nevíme, co udělá ruka. Soustředíme se jen na první zápas (dnes se Švédkou Johannou Larssonovou), v tom je favoritkou. A když ho zvládne, tak se budeme bavit o dalším. Nebavíme se o tom, kolik zápasů se dá vyhrát nebo rovnou o titulu. To bychom ji zbytečně stresovali. Není na místě o tom přemýšlet.“

Stále dbáte především o její zdraví, že?

„Ruka se stále zlepšuje, ale dáváme jí odpočinout. Po Birminghamu tři dny vůbec nehrála. Ale Petra má tu výhodu, že předvede nejlepší tenis v zápase a ne v tréninku.“

Za dvě největší favoritky Wimbledonu jsou považovány Kvitová a vaše bývalá hráčka Karolína Plíšková. Rýsuje se do budoucna česká rivalita?

„Pro české diváky by to bylo jenom dobře. Třeba by se vyštengrovaly k nejlepším výkonům a mohli bychom vidět plno grandslamových titulů, ale o rivalitě bych teď nemluvil. Petra je pořád teprve na začátku cesty k návratu a kouká jen na sebe. Karolína je v plném zápřahu, hraje fantastický tenis. Petra hraje teprve třetí turnaj. Nikdo neví, jak její ruka vypadala a jak na tom je teď. To víme my uvnitř týmu a nevykládáme o tom.“

Byli by lidé překvapení, kdyby věděli, co víte vy?

„Hodně lidí by koukalo a bude koukat, protože si myslím, že Petra bude postupem času otevřenější a prozradí víc. Pořád to je pro ni začátek tenisu a ona je taková osobnost, že se nechce vymlouvat a bojuje s tím, co má. Nechce, aby ji někdo litoval. Až se na to bude cítit, tak třeba všem ukáže, jak její ruka vypadala a plno lidí budou koukat.“

Jak se snažíte modelovat tenis Kvitové?

„Bylo by dobrý, aby trošku víc chodila na síť. A variovala hru. Aby neměla jenom plán A, ale i plán B. U holek to někdy bývá kostrbaté, když mají hru pozměnit. Tréninků ale bylo pořád málo. Nejvíc se učí v zápasech a doufejme, že tady nějaké vyhraje.“

Že nemá plán B, se o Kvitové říká léta. Co by jím podle vás mělo být?

„Dřív hrála občas zbytečně moc velký riziko z pozic, které to nepotřebovaly. S hráčkami od 70. místa nahoru musí být aktivní, ale nepotřebuje úplně rvát míče k lajnám. Ať je nechá udělat chybu, zápas nemusí být jen o ní, nemusí všechno pozabíjet. Někdy stačí soupeřku nechat hrát, až to prostě vyhází sama. Musí tu druhou holku vnímat, všimnout si, co jí škodí a rejpat se v tom.

Snažíte se jí tedy vštípit mužské vidění tenisu.

„Asi tak. Nemusí se cítit jako stroj, vždyť ruku má šikovnou. Nemusí to hrát jako jiné, které jsou jen navrčené hrát krosy a lajny. Ona si se zápasem může pohrát. Je dobré vcítit se do kůže soupeřky. Někdy zbytečně riskuje, přitom holce na druhé straně se klepou ruce.“