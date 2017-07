MATEMATIKA pro Plíškovou: může být jedničkou i bez jediné výhry

Zase je to blízko. Na Roland Garros ji dělil od prvního místa jediný vyhraný set, na Wimbledonu Karolína Plíšková nemusí vyhrát ani zápas, aby jako první česká tenistka v historii usedla na světový trůn. Ve virtuálním žebříčku, z něhož se odečítají loňské body za Wimbledon a vzhledem k posunu v kalendáři i turnaje v Bukurešti a Bastadu, je už nyní první s náskokem víc než 500 bodů.

České tenistce stačí, aby aktuální jednička Angelique Kerberová nepostoupila do finále a dvojka Simona Halepová do semifinále Wimbledonu. V takovém případě nebude ani záležet na londýnském výsledku české tenisové jednička.

Plíšková totiž za loňské vyřazení ve druhém kole Wimbledonu obhajuje jen 70 bodů. Za to Kerberová za finále přijde o porci 1300 bodů a Halepová za čtvrtfinále o 430 a ještě se jí za čtrnáct dnů odečte i 280 bodů za titul v Bukurešti.

Plíšková, jejímž žebříčkovým maximem je její aktuální třetí pozice, navíc připravila sobotním titulem v Eastbourne o možnost usilovat v Londýně o pozici jedničky Dánku Caroline Wozniackou a Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Ta by si prvního místa považovala. „Pořád je hodně těžký se na jedničku dostat. Nechci ji dávat na stejnou úroveň jako grandslam, ale je to pro mě hned za ním. Vypovídá to o solidnosti posledních dvanácti měsíců,“ pravila.