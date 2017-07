Strýcové vyhrožoval u kurtu sázkař s pivem. Nechutné, zuřila tenistka

Mnohá hráčka by tuhle poznámku možná přešla, v případě české tenistky ale narazil. Strýcová nedávno zahájila soukromou válku proti sprosťákům z řad sázkařů, kteří atakují tenistky i tenisty po každém zápase. Na sociálních sítích zveřejnila jejich vzkazy a ani londýnský incident si nenechala pro sebe a obrátila se na umpirovou rozhodčí.

„Říkám jí: Támhle ten pán má asi vsazeno. Jak to viděl, tak rychle utekl,“ doprovodila Strýcová tuhle větu jadrným slovem. Ač má pusu prořízlou a umí se o sebe postarat, takové vyrušení z tranzu před prvním kolem na nejoblíbenějším grandslamu s ní zamávalo.

„Tohle mi říct před zápasem? Já byla vystresovaná jako prase. Jsou to nechutný věci. Je to ubohý člověk, který tam držel pivo a ještě měl asi něco upito,“ rozčilovala se někdejší čtvrtfinalistka Wimbledonu.

Úmyslně tohle téma vytáhla na povrch, protože jí vadí, jak sázkaři po sociálních sítích útočí nejnechutnějšími způsoby na každého, kdo hraje tenis.

„Stává se to všem, i když prohrajete nebo vyhrajete a je to hrozně nechutný. Proto na to budu upozorňovat pořád. Vždyť to jsou takové zprávy, které ani nemůžu vyprávět. Když vám píšou, že vám zabijí rodinu a nedožijete se Vánoc, to je přeci neuvěřitelný…“