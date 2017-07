Wimbledon ONLINE: Dál jdou Plíšková, Allertová i Pavlásek. Hraje Berdych

Další české postupy je doma! Adam Pavlásek při své premiéře ve Wimbledonu sice s Američanem Ernesto Escobedem prohrál první set, pak už ale vládl a zvítězil 6:7, 6:1, 6:3 a 6:1. Připsal si tak teprve druhou grandslamovou výhru v kariéře. Výhry slaví i Karolína Plíšková a Denisa Allertová. O postup do druhého kola budou ještě usilovat Tomáš Berdych a Lucie Šafářová. Všechny české zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz!

Turnajová trojka Karolína Plíšková prolétla jistě prvním kolem Wimbledonu. Favorizovaná česká tenistka porazila Rusku Jevgeniji Rodinovou 6:1 a 6:4.

Při premiéře ve Wimbledonu uspěl Adam Pavlásek, který zdolal Ernesta Escobeda z USA 6:7, 6:1, 6:3 a 6:1. Denisa Allertová přehrála Japonku Risu Ozakiovou 7:6, 2:6, 6:3 a i při třetím startu na trávě v All England Clubu zvládla první kolo.

Vítězka generálky na Wimbledon v Eastbourne Plíšková odvrátila v úvodní hře brejkbol a poté světovou osmdesátku v prvním setu doslova zničila smrští agresivních úderů. Nastřílela 23 vítězných míčů, 13 z forhendu, a udělala jen pět chyb.

Ve druhém setu si Plíšková prohrála ve druhé hře servis, ale bylo to jediné klopýtnutí v jinak jasném utkání. Zápas ukončila po hodině a 17 minutách. Na kontě dohromady měla 35 nechytatelných úderů, z toho devět es.

"První kola nejsou nikdy snadná, ale zatím to je na trávě dobré. Mám jeden titul a začala jsem tady dobře, ale pořád se můžu zlepšovat," řekla Plíšková cestou z dvorce číslo jedna. "Moje hraje tady může být nebezpečná," doplnila.

Svěřenkyně Davida Kotyzy prošla v Londýně již popáté v řadě do 2. kola, ale dál se zatím nikdy neprobojovala. Změnit se to pokusí ve čtvrtek, kdy bude hrát proti Slovence Magdaléně Rybárikové, s kterou se dosud nestřetla. "Párkrát jsme spolu trénovaly. Musím být ve střehu, určitě to nebude snadné," řekla Plíšková.

Má blízko k tenisovému trůnu, na který se může dostat i bez ohledu na vlastní výkon ve Wimbledonu. Pokud současná jednička Němka Angelique Kerberová vypadne před finále a Rumunka Simona Halepová před semifinále, bude Plíšková první.

Pavlásek slaví druhé grandslamové vítězství

Pavlásek mohl duel s Escobedem (72. v žebříčku ATP) zvládnout bez ztráty setu, ale v tie-breaku úvodní sady nevyužil čtyři setboly. "Byla to velká škoda. Udělal jsem dvě nevynucené chyby po jeho druhém podání, což je na trávě strašná chyba. Byl jsem hodně naštvaný, trošku jsem si zanadával," řekl dvaadvacetiletý tenista.

Od té doby ale na kurtu i za podpory diváků dominoval. "Přehodil jsem si v hlavě myšlenky, že to takhle dál nepůjde. Hned jsem ho v prvním gamu druhého setu brejknul a zbytek zápasu už jsem držel," uvedl. Pomohl si dobrým podáním, dal 14 es, povolil soupeři už jen pět her a po dvou hodinách a pěti minutách slavil postup.

Pro Pavláska to byla při třetí grandslamové účasti druhá výhra. Druhé kolo hrál i loni v Paříži, zatímco letos v Austrálii vypadl v prvním.

Jeho příštím soupeřem nejspíše bude trojnásobný wimbledonský šampion a druhý nasazený Novak Djokovič ze Srbska. "To je sen zahrát si na velkém kurtu v Londýně s takovým hráčem, s jedním z čtveřice Djokovič, Murray, Federer a Nadal. Mohlo to být o kolo později, ale půjdu si to užít," řekl Pavlásek.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 31,6 milionu liber):



Muži:



Dvouhra - 1. kolo:

M. Zverev (27-Něm.) - Tomic (Austr.) 6:4, 6:3, 6:4,

Gulbis (Lot.) - Estrella Burgos (Dom. rep.) 6:1, 6:1, 6:2,

Ferrer (Šp.) - Gasquet (22-Fr.) 6:3, 6:4, 5:7, 6:2,

Del Potro (29-Arg.) - Kokkinakis (Austr.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4,

Darcis (Belg.) - Berankis (Lit.) 4:6, 6:3, 2:6, 6:4, 6:3,

Edmund - Ward (oba Brit.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:1,

Južnyj (Rus.) - Mahut (Fr.) 6:2, 7:5, 6:4,

Kukuškin (Kaz.) - Daniel (Jap.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:2,

Albot (Mold.) - Bagnis (Arg.) 4:6, 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:3),

Djokovič (2-Srb.) - Kližan (SR) 6:3, 2:0 skreč,

Raonic (6-Kan.) - Struff (Něm.) 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (7:4),

Monfils (15-Fr.) - Brands (Něm.) 6:3, 7:5, 6:4,

Ramos (25-Šp.) - Thompson (Austr.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:4),

Federer (3-Švýc.) - Dolgopolov (Ukr.) 6:3, 3:0 skreč,

Simon (Fr.) - Jarry (Chile) 7:6 (7:4), 6:3, 6:3,

Rubljov (Rus.) - Travaglia (It.) 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

Ženy:



Dvouhra - 1. kolo:

Cirsteaová (Rum.) - Bertensová (23-Niz.) 7:6 (7:4), 7:5,

Vandewegheová (24-USA) - Barthelová (Něm.) 7:5, 6:2,

Mariaová (Něm.) - Potapovová (Rus.) 6:3, 2:2 skreč,

Rybáriková (SR) - Niculescuová (Rum.) 6:4, 6:1,

Matteková-Sandsová (USA) - Linetteová (Pol.) 1:6, 6:2, 6:3,

Kerberová (1-Něm.) - Falconiová (USA) 6:4, 6:4,

Rodionovová (Austr.) - Pavljučenkovová (16-Rus.) 3:6, 7:6 (8:6), 9:7,

Flipkensová (Belg.) - Doiová (Jap.) 6:4, 6:3,

Muguruzaová (14-Šp.) - Alexandrovová (Rus.) 6:2, 6:4,

Lepchenková (USA) - Davisová (28-USA) 6:4, 7:5,

Golubicová (Švýc.) - Čang Šuaj (30-Čína) 6:3, 6:7 (2:7), 6:1,

Dijasová (Kaz.) - Chan Sin-jün (Čína) 6:3, 6:4,

Karolína Plíšková (3-ČR) - Rodinová (Rus.) 6:1, 6:4,

Allertová (ČR) - Ozakiová (Jap.) 7:6 (7:5), 2:6, 6:3,

A. Radwaňská (9-Pol.) - Jankovičová (Srb.) 7:6 (7:3), 6:0,

Martičová (Chorv.) - Gavrilovová (20-Austr.) 6:4, 2:6, 10:8,

Hercogová (Slovin.) - Becková (Něm.) 6:2, 6:1,

Wickmayerová (Belg.) - K. Bondarenková (Ukr.) 6:2, 7:5,

McHaleová (USA) - Boulterová (Brit.) 3:6, 7:5, 6:3.