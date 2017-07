Rosol na Wimbledonu: Chci do stovky, rozvod už je jen na 15 minut

Po zápase jste se šel obejmout s přítelkyní, bývalou tenistkou Petrou Kubinovou a kondičním trenérem Danielem Hejretem. Jak emotivní pro vás další grandslamové vítězství, na které jste čekal rok a půl, bylo?

„Dneska pro mě zápas nebyl úplně nejlepší. Kvalifikaci jsem končil na úplně jiné úrovni, než po třech dnech pauzy, co jsem měl. I tak jsem za výsledek moc rád. Každý vyhraný zápas na grandslamu je dar. A já vyhrál včetně kvalifikace už čtyři. Co víc bych si mohl přát?“

Když se podíváte na žebříček, najdete se na 214. místě. Jak vám z toho je po těle?

„Je mi to úplně jedno. Žebříček nesleduji. Vím, kam se svou hrou patřím. Nevím, jestli rovnou do padesátky, ale do stovky určitě. A věřím, že se tam vrátím. Jestli to bude otázka roku, dvou nebo půlroku, to je jedno. Motivaci a chuť mám pořád velkou. Tenhle Wimbledon mi hodně pomůže.“

Prošel jste si těžkým obdobím. Řada zranění, do toho rozpad manželství. Jak se na vás podepsalo?

„Bylo to nejhorší období v kariéře. Zranění, do toho rozvod. První letošní půlrok pro mě byl opravdu složitý, ale teď už jsem se odrazil k lepším zítřkům.“

Jste již rozvedený?

„Už máme udělanou první část, to znamená péči o syna. Rozvod samotný už by měla být otázka patnácti minut, protože už máme sepsané všechny papíry. Čekáme jen na termín. Momentálně nevím, kdy ho dostaneme. Kontakt s exmanželkou, co jsem ve Wimbledonu, jsem přerušil, aby mě to nerozptylovalo. Je to stresující věc, vysiluje vás to po fyzické stránce, energie jde dolů. Ale já věřím, že všechno zlé je už za mnou.“

Jak rychle můžete být zpět na dřívějších pozicích?

„Je to jen o zdraví. Když vydrží tělo a budu hrát dobře, za iks měsíců jsem zpět, co jsem býval. Půjdu zase krok po kroku i přes menší turnaje. Minulý týden jsem tady musel hrát po pěti letech kvalifikaci, je to prostě cesta, kterou se musíte prokousat.“

Cítíte, že se váš tenis vrací do normálu?

„Všechno je to o nahraných zápasech. Já nebýval zraněný, teď mě trápil natržený břišní sval, natržená achilovka. Od toho se vše odvíjelo. Teď věřím, že se vracím zpátky.“

Máte chuť si ještě někdy zahrát Davis Cup? Loni jste rozhodl 1. kolo v Německu, pak proti Francii porazil Tsongu.

„Přemýšlel jsem o něm, mám ho zapsaný v kalendáři mezi akcemi, které bych chtěl letos absolvovat. Ale nominace ještě neproběhla, jen vím, že hrajeme v Holandsku na antuce. Chtěl bych být nominovaný a chtěl bych i hrát. K tomu musím přidat ještě pár výher, abych měl důvěru kapitána.“

Letos je to pět let od vašeho slavného wimbledonského triumfu nad Nadalem. Vzpomněl jste si?

„Vůbec. Lidi si mě možná kvůli němu víc pamatují, ale že bych si ho vybavoval, když se vrátím do Wimbledonu, tak to tedy ne.“