Tři o trůn. Plíšková je virtuální jedničkou. Kdo a jak ji může ohrozit?

Pokud by česká tenistka prošla alespoň do čtvrtfinále All England Clubu, dostane své rivalky pod ještě větší tlak. Pak by totiž Halepová potřebovala finále a Kerberová titul, aby se bodově dostaly před Plíškovou.

Boj o první místo v číslech

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo ČF SF F V Karolína Plíšková 6795 6855 6915 7025 7215 7565 8085 8785 Simona Halepová 6250 6310 6370 6480 6670 7020 7540 8240 Angelique Kerberová 5745 5805 5865 5975 6165 6515 7035 7735

Zdroj: WTA

Pozn.: Tučně znázorněná čísla znamenají, při jakém bodovém zisku má tenistka šanci být po Wimbledonu jedničkou.

Ač je pro Plíškovou největší výzvou grandslamové vítězství a o prvním místě světa mluví s lehkým despektem, uvědomuje si, jak velké vyznamenání by to pro ni bylo. Martina Navrátilová se stala jedničkou teprve pod americkou vlajkou, jinak tak vysoko žádná Češka nevystoupala.

„Nepovede se to každému, jenom normálními výsledky, když každý turnaj hrajete čtvrtfinále, takhle vysoko nevylétnete. Pořád je hodně těžký se na jedničku dostat. Nechci to dávat na stejnou úroveň jako grandslam, ale je to pro mě hned za ním. Vypovídá to o vaší solidnosti posledních dvanácti měsíců. Někdo může zahrát jeden dobrý turnaj, někdo dva, ale tohle chce konzistenci po celý rok. Bylo by hezký se na jedničku dostat,“ prohlásila Plíšková před Wimbledonem, do kterého vstoupila úterním vítězstvím nad Ruskou Rodinovou.

Halepová první kolo v pondělí vyhrála, Kerberovou vstup do travnatého grandslamu také zvládla bez problémů.