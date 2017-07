Pavlásek jde na Djokoviče. Snad o něm najdu něco na youtube, vtipkoval

PŘÍMO Z LONDÝNA | Seděl na tiskové konferenci a proti němu na zdi visela fotografie Novaka Djokoviče, jak se ohání raketou na centrkurtu. Ve čtvrtek mu bude čelit. Adama Pavláska čeká 2. kolo Wimbledonu proti srbskému triumfátorovi, jenž má na kontě 12 vyhraných grandslamů. To dvaadvacetiletý Čech (136. na ATP) zaznamenal teprve druhou grandslamovou výhru kariéry, když v úvodním zápase v All England Clubu zdolal Američana Ernesta Escobeda 6:7 (7), 6:1, 6:3, 6:1. Už to je pro něj v sezoně, v níž po zranění zápěstí hledá sebedůvěru, velká věc.

Otočil jste mač, v jehož první sadě jste promrhal čtyři setboly. Jak dlouho jste se v tu chvíli proklínal?

„Byla to velká škoda. Mlel mě, byl lepší, hrál rychle z ruky. Přesto jsem se v tiebreaku dostal do vedení 6:3. Jenže udělal jsem dvě nevynucené chyby po jeho druhém podání, což je na trávě strašná chyba. Byl jsem hodně naštvaný, trošku jsem si zanadával. Jsem rád, že jsem si přehodil v hlavě myšlenky. Že to takhle dál nepůjde. Že jsem ho hned v prvním gamu brejknul. Zbytek zápasu už jsem držel.“

V letošním roce je to vůbec vaše první výhra z okruhu ATP. Navíc při Wimbledonu. Je to velká vzpruha?

„Určitě mi posílí hlavu. Zvedl jsem se po prohraném prvním setu. Snad ze mě spadnou těžké myšlenky, proč mi to nejde.“

Už jste konečně fit?

„Ano, konečně. Od půlky prosince mě bolelo zápěstí. Po Austrálii jsem ho asi sedm týdnů léčil. Pak jsem měl virózu. Když se to… Tak se to… Od půlky března jsem fit, potřebuju už jenom udržet formu na slušné lajně, protože jsem ztratil herní praxi, absolutně jsem si nevěřil. Což se se mnou táhlo dosud. Věřím, že zase půjdu nahoru. Kolo tady bylo základ a teď: Děj se vůle boží…“

Zápas s trojnásobným šampionem Wimbledonu Novakem Djokovičem bude svátek. Jak na něj?

„Nevím, jestli na youtube najdu nějaké video, jak vůbec hraje. Asi pošlu nějakého holuba, aby mi o něm něco zjistil. (smích) Je to sen zahrát si na velkém kurtu v Londýně s takovým hráčem, s jedním z Top 4. Mohlo to být o kolo později, ale půjdu si to užít.“

Djokovič už ale není nedotknutelný jako dřív.

„Není. Ale tihle borci se dají o něco snáz porazit na dva vítězné sety. Na tři už je to strašně těžké. Ale je to jenom člověk, žádný robot. Zatím jsem na Hopman Cupu hrál proti Kyrgiosovi, Fogninimu, Isnerovi. Djokovič je žebříčkově nejlepší hráč, který proti mně stál.“

Zkusíte jít do zápasu po hlavě, vystřílet ho na trávě?

„Můžu ho vystřílet jedině servisem. Odzadu moc pálit neumím. Můžu se tam maximálně plazit a věřit, že se vykazí. Ale to jde proti klukům z 80. až 100. místa.“