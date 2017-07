SOUHRN: Kvitové došly síly a na Wimbledonu končí! Češi selhali

Sedmadvacetiletá Kvitová byla po triumfu v Birminghamu považována za spolufavoritku třetího grandslamu sezony. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu ale udělala proti Brengleové 50 nevynucených chyb a působila unaveně. V závěru třetího setu si vzala čas na ošetření, nechala si změřit tlak a lékařka poslouchala i její dech.

Kristýna Plíšková nedotáhla dobře rozjetý duel s Řekyní Marií Sakkariovou a prohrála 7:6, 4:6 a 4:6. Ještě blíže postupu do třetího kola byl Rosol, v utkání s Gillesem Müllerem z Lucemburska měl v pátém setu dva mečboly, ale s turnajovou šestnáctkou prohrál 5:7, 7:6, 6:4, 3:6 a 7:9 za tři a půl hodiny.

Naopak Veselý se výhře ani nepřiblížil a s 28. nasazeným hráčem Fabiem Fogninim z Itálie prohrál 6:7, 4:6 a 2:6. Dvaadvacátá nasazená Strýcová prohrála po divokých prvních dvou setech s loňským nováčkem roku Japonkou Naomi Ósakaovou 1:6, 6:0 a 4:6.

Kvitová jako na horské dráze

Zápas Kvitové připomínal horskou dráhu. V prvním setu svěřenkyně Jiřího Vaňka chybovala, čtyřikrát si ztratila podání a posléze i set. Od stavu 0:1 ve druhém setu ale spustila ostrou palbu a šesti hrami v řadě se dostala do hry.

Ve třetím setu ještě dokázala zareagovat na ztrátu podání v první hře, ale od stavu 2:1 už neuhrála ani game. Navíc se stále častěji znaveně opírala o raketu. Za stavu 2:5 si zavolala lékařku, ale zápas už nezachránila. Odvrátila jeden mečbol, ale padesátou nevynucenou chybou utkání po hodině a tři čtvrtě ukončila.

Rosol promarnil dva mečboly

Kvalifikant Rosol v utkání tvrdých servisů vedl 2:1 na sety, ale levou rukou hrající Müller, vítěz z Hertogenbosche a semifinalista v Queen's Clubu, dokázal srovnat. V rozhodující sadě měl Rosol za stavu 6:5 i díky dvěma dvojchybám soupeře dva mečboly, jenže nedostal šanci je proměnit. Müller při obou dobře servíroval a při druhém si pomohl i jedním ze 45 es, která v souboji nastřílel. "První mečbol trochu mrzí, mohl jsem do toho jít odvážněji," řekl Rosol.

Rozhodnutí padlo za stavu 7:7. Rosol nejdříve odvrátil dva brejkboly, ale při třetím vyhodil dobíhaný míč mimo kurt a Müller zápas dopodával. "Byl to dobrý zápas o malých šancích se špatným koncem. Hrál jsem na dobré úrovni, všechno se zlepšilo. S turnajem můžu být celkově spokojený a je vidět, že je na čem stavět. Beru to pozitivně, mohl jsem jenom překvapit," řekl Rosol, který loni prohrál ve Wimbledonu v 1. kole až 10:12 v pátém setu s Američanem Samem Querreym.

Plíšková byla nadohled postupu

Juniorská vítězka Wimbledonu z roku 2010 Kristýna Plíšková vedla nad Sakkariovou (101. hráčkou žebříčku WTA) 7:6 a 4:1 a měla dva brejkboly. Ani jeden ale nevyužila, pustila skvěle se pohybující soupeřku do hry a sama situaci neunesla.

Ve druhém setu prohrála pět her v řadě a pak na pět minut zmizela na toaletu. Po návratu se zdálo, že by mohla myslet na výhru, ale opakovala se situace z první sady. Za stavu 2:1 nevyužila česká hráčka dva brejkboly a pak sama přišla o servis. Ještě měla šanci vrátit se do zápasu, ale nezužitkovala ani náskok 40:0 při servisu Sakkariové za stavu 3:4. Celkem v utkání využila jen dva brejkboly ze čtrnácti.

Nadšeně bojující Sakkariová, která v 1. kole vyřadila Kateřinu Siniakovou, proměnila mečbol svým třetím esem. Zápas trval bez dvou minut dvě a půl hodiny.

Strýcová v utkání s devatenáctiletou Ósakaovou přišla o první set za 26 minut, ale pak se uklidnila a přesnou hrou získala sedm gamů v řadě. Až třetí set byl vyrovnaný. "Problém byl za stavu 1:0 a 30:0, kdy jsem jí otevřela dveře zpátky do zápasu. Neudělala jsem nic. Hrála jsem strašně krátké balony," řekla Strýcová.

Zápas zlomila ztráta podání Češky v sedmé hře. Pak sice odvrátila čtyři mečboly, jeden i za pomoci "prasátka", ale s wimbledonskou debutantkou Ósakaovou prohrála za hodinu a 49 minut. "Nemohla jsem se do zápasu dostat. Celý zápas jsem se trápila," řekla Strýcová.

Murray se opět nezdržel

Obhájce titulu a světová jednička Andy Murray zvládl suverénně i druhé kolo Wimbledonu. Německého tenistu Dustina Browna porazil 6:3, 6:2, 6:2 a opět si ani jednou neprohrál servis. Jeho dalším soupeřem na grandslamu v All England Clubu bude přemožitel Jiřího Veselého, Ital Fabio Fognini.

Murray ztratil stejně jako v úvodním vystoupení proti Alexandru Bublikovi z Kazachstánu pouhých sedm gamů. Brown, 97. hráč žebříčku, jenž před dvěma lety na wimbledonské trávě zdolal dvojnásobného vítěze turnaje Rafaela Nadala, proti Murraymu neměl nárok.

"Docela dobře začal a ukázal pár výborných úderů, ale po prvním brejku jsem hrál líp a líp a měl zápas na své straně. A taky jsem dobře řešil jeho nepříjemný styl hry," pochvaloval si svěřenec Ivana Lendla.

Fognini pro něj zřejmě bude těžším soupeřem, protože s ním má bilanci 3:3. Letos Murray rovněž třicetiletému Italovi podlehl na antukovém Masters v Římě, na trávě se utkají poprvé.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Lorenzi (32-It.) - Zeballos (Arg.) 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (10:8), 7:5.

Dvouhra - 2. kolo:

Bautista (18-Šp.) - Gojowczyk (Něm.) 6:2, 6:1, 3:6, 6:3,

Tsonga (12-Fr.) - Bolelli (It.) 6:1, 7:5, 6:2,

Querrey (24-USA) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 4:6, 6:3, 6:3,

Bedene (Brit.) - Džumhur (Bosna) 6:3, 3:6, 6:3, 6:3,

Čilič (7-Chorv.) - Mayer (Něm.) 7:6 (7:2), 6:4, 7:5,

Nišikori (9-Jap.) - Stachovskij (Ukr.) 6:4, 6:7 (7:9), 6:1, 7:6 (8:6),

Chačanov (30-Rus.) - Monteiro (Braz.) 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5,

Bemelmans (Belg.) - Medveděv (Rus.) 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3,

Murray (1-Brit.) - Brown (Něm.) 6:3, 6:2, 6:2,

Johnson (26-USA) - Albot (Mold.) 6:3, 6:3, 4:6, 6:3,

Anderson (JAR) - Seppi (It.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3,

Janowicz (Pol.) - Pouille (14-Fr.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 3:6, 6:1,

Paire - Herbert (oba Fr.) 7:6 (7:4), 6:1, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Cibulková (8-SR) - Bradyová (USA) 6:4, 6:4,

Azarenková (Běl.) - Vesninová (15-Rus.) 6:3, 6:3,

Watsonová (Brit.) - Sevastovová (18-Lot.) 6:0, 6:4,

Konjuhová (27-Chorv.) - Beguová (Rum.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3,

Kontaová (6-Brit.) - Vekičová (Chorv.) 7:6 (7:4), 4:6, 10:8,

Svitolinová (4-Ukr.) - Schiavoneová (It.) 6:3, 6:0,

V. Williamsová (10-USA) - Wang Čchiang (Čína) 4:6, 6:4, 6:1,

Witthöftová (Něm.) - Sabalenková (Běl.) 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Voráčová, Ninomijaová (ČR/Jap.) - Boserupová, McHaleová (USA) 6:1, 6:2,

Hradecká, Siniaková (5-ČR) - Muhammadová, Towsendová (USA) 6:4, 7:6 (8:6),

Peschkeová, Grönefeldová (12-ČR/Něm.) - Golubicová, Kristýna Plíšková (Švýc./ČR) 6:4, 6:3,

Šafářová, Matteková-Sandsová (1-ČR/USA) - Bradyová, Riskeová (USA) 7:5, 6:2.

